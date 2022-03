Hovland reddet seg inn etter tung start – leder klart

Viktor Hovland leder den prestisjetunge PGA-turneringen i Florida på ti slag under par. Han fikk en tung start på tredje runde, men reddet seg mesterlig inn.

I fjorårets utgave av turneringen utviklet de to siste rundene seg til et rent mareritt for det norske golfesset. Etter å ha vært med i seierskampen på sju slag under par midtveis, gikk det skeis for Hovland da han gikk runde tre fem slag over par. Det ballet på seg da han på siste dag gikk seks slag over par.

I årets utgave kom Hovland inn i tredje runde ni slag under par og i ledelse. Men allerede etter de to første hullene hadde han gått på to bogeyer. Han var nær ved å lide samme skjebne på hull tre, men han reddet seg inn med en fin putt.

Etter tre strake par slo imidlertid Hovland kraftig tilbake da han fikk eagle etter en chip fra bunkeren. Etter par på hull sju, gjorde han like godt en birdie på det åttende. Han leder med fire slag ned til toer Talor Gooch foran dagens ni siste hull. (NTB)