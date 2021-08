Gull og verdensrekord for Kashafali

Messi i PSG-troppen mot Reims

Lionel Messi er med i Paris Saint-Germains kamptropp til borteoppgjøret mot Reims i Ligue 1 søndag kveld. Det samme gjelder Neymar og Kylian Mbappé.

Det melder Paris-avisen Le Parisien. Det var ventet at Messi var blant navnene som kan spille når PSG går for sin fjerde strake ligaseier. Lørdag fortalte lagets trener Mauricio Pochettino at stjernetrioen Messi, Neymar og Mbappé med stor sannsynlighet var aktuelle for Reims-kampen.

– De blir helt sikkert med i troppen, så får vi se om de kan spille fra start, sa Pochettino. (NTB)