Gule kort og loddtrekning kan avgjøre Ronaldo og Kanes VM-skjebne

Det gjelder derimot ikke Spania og Portugal, som spilte uavgjort mot hverandre i åpningskampen, før begge fulgte opp med hver sin 1-0-seier i kamp to.

Dersom de også får identisk resultat i siste gruppespillkamp, må fair play – og i verste fall loddtrekning – brukes for å skille lagene på tabellen.

– Da tenker jeg tilbake på sånne småcuper fra da vi barn og Norway Cup. Men det hadde vært litt interessant, sier NRKs ekspertkommentator Morten Morisbak Skjønsberg.

Fifa-reglementet sier at gule og røde kort avgjør hvem som havner øverst i gruppen dersom lagene har like mange poeng, lik målforskjell, like mange scorede mål og at de innbyrdes kampene endte likt – slik som i tilfellet var i 3-3-kampen mellom Portugal og Spania.

Fair play-reglementet: Ekspandér faktaboks Gult kort: -1 poeng To gule kort/indirekte rødt kort: -3 poeng Direkte rødt kort: -4 poeng Gult kort og direkte rødt kort: -5 poeng

Det kan være dårlig nytt for Portugal som har pådratt seg to gule kort mot Spanias ene.

Men skulle det også der ende likt, må det tys til loddtrekning.

– Får telle opp etterpå

Skjønsberg tror ikke at spillerne tenker på de mange scenarioene før kamp.

– Det hadde vært en spesiell situasjon, men man konsentrerer seg nok først og fremst om seg selv. Man går ut for å vinne, så får man telle opp etterpå, sier Skjønsberg.

– Tror du spillerne frykter for et unødvendig gult kort?

– De bør jo tenke på det. Spesielt ikke prøve å filme, for da er det fare for at man får det ekstra unødvendige gule kortet, sier 35-åringen.

Fordel å bli nummer to?

Portugal og Spania er ikke de eneste lagene som kan få sine VM-skjebner beseglet ved fair play-poeng eller loddtrekning.

Det samme kan gjelde England og Belgia, som begge har seks poeng og 8–2 i målforskjell før de møter hverandre. England har så langt to gule kort, Belgia tre.

Her ligger det et ekstra spenningsmoment: Det vil ikke nødvendigvis være noen fordel å vinne gruppa.

For gruppevinneren vil etter en eventuell seier over lag to i gruppe H fort møte Brasil i kvartfinalen. Eller kanskje til og med Tyskland, som om de blir nummer to i sin gruppe sannsynligvis møter Brasil allerede i åttendedelsfinalen.

– Du vi jo helst unngå å møte Tyskland eller Brasil i kvartfinalen, sier NRK-ekspert Aleksander Schau.

Har aldri slått Brasil

England har ikke slått verken Tyskland i VM siden 1966, da britene ble verdensmestere. Brasil har de aldri slått i VM-sammenheng.

Andreplassen i Englands gruppe ser ut til å få en «enklere» vei videre i VM. I en eventuell kvartfinale er Mexico eller Sveits mulige motstandere.

England-Belgia spilles torsdag, som den siste gruppespillkampen i VM. Lagene vet dermed hvem som blir motstander i åttedelsfinalen, og hvem som eventuelt får enklest motstand. Engelskmennene hevder de ikke vil spekulere i en mulig andreplass, ifølge manager Gareth Southgate.

– Det kan hende vi gjør noen forandringer på laget til Belgia-kampen. Vi har spillere som trenger kamptrening. Men vi tenker også på at vi skal fortsette å vinne kamper, sa Southgate til BBC etter 6-1-seieren mot Panama.

En vidåpen gruppe

Flere VM-grupper er helt åpne før avslutningsrunden. I gruppe F kan både Mexico, Sverige og Tyskland havne på seks poeng. Det skjer dersom Sverige slår Mexico, samtidig som Tyskland slår Sør-Korea.

Hvis både Sverige og Tyskland vinner 1-0, ender tre lag opp med seks poeng og 3–2 i målforskjell.

