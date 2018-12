Guardiola sammenligner seg selv med Solskjær

– Når en ung manager som Solskjær får sjansen er det fordi han er i stand til å takle det. Klubben har bestemt han kan gjøre det. Det ligner på det som skjedde med meg, sier Pep Guardiola om den ferske Manchester United-manageren.

Manchester City-manageren fikk i 2008 treneransvaret i Barcelona. Men da hadde han allerede, i likhet med Solskjær i Manchester United, hatt en lang fartstid i klubben som spiller.

– Jeg var i Barcelona siden jeg var 13 år. Da kjenner du klubben. Det er en fordel, uten tvil, sier spanjolen.

I Solskjær sitt tilfelle spilte han 11 år i klubben, før 45-åringen gikk over i en trenerrolle for reservelaget til Manchester United.

– Det å kjenne folkene og hvordan ting virker er veldig viktig. Det er positivt å ha vært der tidligere og kjenne mange sidene ved klubben, sier Guardiola.

– Kan ikke sammenligne spillere og trenere

Men selv om man kjenner klubben fra før, mener Guardiola det er langt fra en garanti for å lykkes.

– Vi var begge unge som fikk sjansen til å gjøre vårt beste. Men det er selvsagt forskjellige jobber. Du kan ikke sammenligne en fotballspiller og en manager. Jeg ønsker ham alt det beste, sier den to år eldre trenerkollegaen.

I mars neste år vil Guardiola kunne se Solskjærs trenerevner på nært hold. Da møtes nemlig Manchester-rivalene til kamp på Old Trafford.

Erkjenner tidligere feil

Solskjær er derimot ingen fersking på dette nivået. Nordmøringen er klar på at han har vist gjennom sine tidligere trenerjobber at han har mestret overgangen fra spiller til trener.

– Jeg har hatt 300–400 kamper som hovedtrener nå. Jeg har gjort noen feil, men hvis du ikke gjør det vil du heller aldri lære, sier Solskjær.

I 2014 fikk han prøve seg som manager i Premier League for Cardiff. Det endte med nedrykk og sparken etter kun åtte måneder.

– Den perioden i Cardiff var selvsagt et stort skritt for meg og jeg lært veldig mye. Jeg gjorde noen feil, men de er i Premier League nå, så jeg tror ikke de er så lei seg for det nå, sier Solskjær som viser til at Cardiff rykket opp til det gjeveste selskapet igjen denne sesongen.

Lørdag kveld møter Solskjær gamleklubben fra Wales i sin første kamp som Manchester United-manager.