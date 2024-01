Guardiola om Bobb til NRK: – Ein nydeleg gut

– Han er ein nydeleg gut og ein fantastisk spelar, seier Pep Guardiola til NRK om 20 år gamle Oscar Bobb.

Laurdag vart nordmannen matchvinnar på overtid mot Newcastle og skåra det første Premier League-målet sitt. Då er det ros å få frå sjefen.

– Han var den som hjelpte oss til å vinne mot ein utruleg tøff motstandar, på den vanskelegaste arenaen og i siste minutt, så vi er veldig glade for å ha han, seier Guardiola om 3–2 sigeren på St James' Park.

Oscar Bobb fekk førstelagsdebuten sin for City heime mot Fulham i Premier League i september.

Sidan då har han hatt ti innhopp til og tre kampar frå start.

Det har resultert i to mål for Bobb, som framleis ventar på sjansen frå start i ligaen.

På spørsmål frå TV 2 sin reporter om han er overraska over kor fort Bobb har teke nivået denne sesongen, trekkjer Guardiola fram at Bobbs prestasjonar på andrelaget til klubben gav han sjansen på det øvste nivået.

– Han etablerte seg kjapt på førstelaget i sesongoppkøyringa og han har funne sin plass på treningsfeltet på ein god måte. Vanlegvis er det lettare for unge spelarar å ta nivået når dei er omfamna av gode spelarar, seier spanjolen.

Oscar Bobb jubla hemningslaust etter å ha sett ballen forbi Martin Dúbravka i Newcastle-målet og sørgt for tre viktige poeng for dei lyseblå. Foto: AFP

Kapteinen med oppmuntrande beskjed

Manchester City-kaptein Kyle Walker er imponert over kor beherska Bobb var då det gjaldt som mest laurdag kveld.

– Han fekk sjølvsagt ein fantastisk pasning av Kevin (De Bruyne), men han fortener anerkjenning for å ta det løpet og ha den roa i avslutningsaugneblinken. Det er ikkje lett som ung spelar. Han har ei lys framtid, seier Walker til NRK.

– Kva gjer at han skil seg ut som spelar?

– Alle spelarar på dagens Manchester City-lag kan spele fotball, men det viktigaste av alt er det mentale. Du må ha fokus på fotball og han har beina på jorda, seier 33-åringen.

Frå venstre: Kyle Walker, John Stones, Jack Grealish, Kalvin Phillips og Oscar Bobb på Manchester City-treninga tidlegare denne sesongen. Foto: AFP

Walker trekkjer fram at han sjølv, som kaptein, har eit ekstra ansvar for at alle skal kjenne seg velkomne på treningsfeltet.

Det har Bobb også fått merka.

– Eg har sagt at han ikkje berre er her for at vi skal vere nok spelarar på trening, men han er her fordi manageren trur på han. Det er opp til han å vise at manageren kan spele han til ei kvar tid og at han vil levere, seier Walker.

Ederson: – Ein fantastisk spelar

Manchester City har eitt av England sine aller beste ungdomsakademi. Likevel har det vist seg å vere vanskeleg for klubben sine eigne talent å slå gjennom på førstelaget.

Bobb ser likevel ut til å klare nettopp dette.

Walker trur ein kan forvente store ting av Bobb framover og på spørsmål frå TV 2 samanliknar han nordmannen med nokre av City sine største talent dei siste åra.

– Berre sjå på spelarar som Cole Palmer, Phil Foden og Brahim Díaz, som alle er unge spelarar som kom frå akademiet. Dei har blitt trena av Pep Guardiola og har motet til å oppnå store ting. Det er opp til Bobb sjølv og kor mykje han ønskjer det, seier han.

Også lagkamerat og målvakt Ederson rosar Bobb ovanfor NRK.

Manchester City-målvakt Ederson. Foto: AP

– Han er ein fantastisk spelar. Han er så ung, seier brasilianaren og legg til:

– Eg er så glad for at han skåra sitt første mål i Premier League. Det var ei spesiell skåring etter ein fantastisk pasning frå Kevin (De Bruyne). Avslutninga var toppklasse.

Manchester Citys neste kamp er 26. januar. Då møter dei lyseblå Tottenham på bortebane i FA-cupens fjerde runde.