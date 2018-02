Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi var svake før pause, men annenomgangen var fantastisk. Denne tittelen er til Manchester City, ikke til meg. Vi er så lykkelige nå. Jeg vil si gratulerer til fansen vår, sa Pep Guardiola.

TROFÉ: Pep Guardiola med ligacuptroféet etter seieren over Arsenal. Foto: Glyn Kirk / AFP

Drømmen om fire titler denne sesongen ble knust da City tapte 1-0 for Wigan i femte runde i FA-cupen forrige helg, men det pinlige tapet var trolig glemt da Arsenal ble banket på Wembley i ligacupfinalen.

Og nå lever drømmen om tre troféer.

Scoringer av Sergio Agüero, Vincent Kompany og David Silva sikret Pep Guardiola hans første trofé som City-manager.

Populær scoring

Arsenal ble utspilt og ydmyket i den kalde London-lufta, og det var klasseforskjell mellom lagene i store deler av kampen. City var tilbake på vinnersporet og spilte til tider sin vante propagandafotball.

Citys nøkkelspillere leverte da Arsenal ble utspilt - spesielt i andre omgang.

Laget tok ledelsen da Sergio Agüero snek seg bak Arsenal-stopper Shkodran Mustafi og lurte keeper David Ospina med en frekk lobb før pause. Mustafi skrek på frispark etter en dytt i ryggen fra argentineren, men dommeren valgte å la fløyta hvile.

Etter pause fortsatte City de lekre spillet og de fine kombinasjonene. Og det var en klubblegende som skulle øke ledelsen. Vincent Kompany har slitt med skader, og da han styrte inn 2-0 jublet både stopperen og fansen som om han hadde avgjort VM-finalen. Det var et stort øyeblikk for klubb-bautaen som har spilt få kamper denne sesongen.

– 3-0 på Wembley er et massivt resultat uansett motstander. Det var en vanskelig kamp, men vi spilte bra. Jeg er stolt av laget, sa City-kaptein Vincent Kompany etter finaleseieren, ifølge BBC.

Kommer trolig mer

TITTEL: Skadeplagede Vincent Kompany kunne løfte ligacuptroféet for Manchester City. Foto: Carl Recine / Reuters

Ikke mindre populært var det at David Silva økte ledelsen midtveis i 2. omgang. Spanjolen har hatt store familiére utfordringer den siste tiden etter at sønnen hans ble født for tidlig, men da han smelte inn det tredje målet sang 30.000 City-fans unisont, mens de viftet med sine lyseblå og hvite flagg.

Spillerne hadde nettopp sikret Pep Guardiolas første trofé i hans kamp nummer 99 som sjef for Manchester-klubben.

Og trolig kommer det mer. Ti runder før slutt leder City Premier League med 13 poeng foran Manchester United - med en kamp mindre spilt. Torsdag møter de igjen Arsenal i den siste kampen i den 28. runden i serien.

I tillegg er klubben så godt som videre til kvartfinalen i mesterligaen etter 0-4-seier i det første oppgjøret mot Basel i åttendedelsfinalen.