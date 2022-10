Guardiola feiret Haaland-mål slik – nå røper han hvorfor

Da Erling Braut Haaland satte inn 2–0 mot FC København onsdag ble Guardiolas spesielle feiring fanget på kamera.

På sidelinjen sto han nemlig bare og ristet på hodet, mens han pekte med tommelen i retning Haaland.

– Det handler ikke om at jeg ikke tror på det jeg ser. Det er det faktum at han har et utrolig instinkt, sier Pep Guardiola og legger til:

– Hva kan jeg lære han om det? Han har en utrolig evne som spiss – han går ett sekund før ballen kommer. Disse type spillere ... En manager kan ikke lære bort dette. Han er en alltid der når ballen kommer. Han gjorde det i Norge og Østerrike, også, han lukter det. Takk for at du valgte oss, Haaland, vi er heldige som har dette talentet.

Likevel mener ikke den dekorerte treneren at Haaland er ferdig utviklet som spiller.

– Han kan forbedre alle deler av spillet sitt. Og jeg tror han er klar over det. Det eneste vi kan gjøre i livet, er alltid å forbedre oss. Han er ikke noe unntak, sier han.

– Han kan forbedre seg

Manchester City-manageren var i godt humør på pressekonferansen i forkant av Premier League-oppgjøret mot Southampton lørdag. Guardiola anslo selv fra scenen på fredagens pressekonferanse at 45 av 50 av spørsmål handler om en mann, Erling Braut Haaland.

HERJER: Erling Braut Haaland. Foto: LEE SMITH / Reuters

Etter hvert som pressekonferansen gikk sin gang begynte journalistene med å beklage for at de nok en gang skulle stille spørsmål om nordmannen.

Men den spanske Manchester City-treneren trakk kun på smilebåndet da nordmannens navn dukket opp gang på gang.

– Hver eneste pressekonferanse er det sånn, og for meg går det fint. Og vi er heldig fordi de andre spillerne akseptere det. Det finnes andre som ikke hadde likt det, spillere som har vunnet masse titler og hadde måtte prate om «Erling, Erling, Erling». De hadde ikke likt det i andre klubber, hevder Guardiola.

– Vi har ingen spillere som sier «Hvorfor snakker de bare om han?» I andre klubber kunne det skjedd, sier City-sjefen.

FØRSTE TOUCH: Erling Braut Haaland scoret raskt i møtet med danskene. Du trenger javascript for å se video. FØRSTE TOUCH: Erling Braut Haaland scoret raskt i møtet med danskene.

Gir Haaland ferie under VM

Guardiola røpet også at han synes det er synd at Haaland og Norge ikke kvalifiserte seg til fotball-VM i Qatar.

– Selvfølgelig. Jeg skulle ønske at alle kunne spille. Det er en flott turnering å være med i for alle spillere. Men han er ung og har mange muligheter foran seg, sier manageren.

Haaland får dermed nesten en måned fri fra kamper med Manchester City. Hva målmaskinen skal bruke de på, var Guardiola veldig klar på:

– Ferie. Han skal få noen uker ferie før han begynner å trene igjen med de andre spillerne som ikke er med i VM.

MØTTE PRESSEN: 90 prosent av spørsmålene Pep Guardiola svarte på under pressekonferansen var om Erling Braut Haaland. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Briljerte mot FC København

Onsdag var det igjen duket for Haaland-show da FC København gjestet den lyseblå delen av Manchester. Nordmannen fikk bare 45 minutter i mesterligaoppgjøret, men herjet med gjestenes forsvar og scoret to nye mål.

Nordmannen som har scoret 19 mål på 12 kamper siden overgangen fra Borussia Dortmund, avsluttet mesterligakampen med en æresrunde for å takke publikum.