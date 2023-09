Tap for Mukubu og Thoresen i bryte-VM

Morten Thoresen gikk mot kinesiske Husiyuetu Husiyuetu i 67-kilosklassen og tapte 0-5 i sin første kamp i VM i bryting.



Også Exauce Mukubu ble slått ut lørdag. Han startet dagen med to overbevisende seiere, men i åttedelsfinalen ble det tap for Jalgasbay Berdimuratov fra Usbekistan. Mukubu tok de to første poengene, men tapte til slutt på at usbekeren fikk det siste poenget.



Nå må både Mukubu og Thoresen vente og håpe at motstanderne tar seg til finale for å få rekvalifisering søndag.