Grytebust gir seg på landslaget

33 år gamle Sten Grytebust har bestemt seg for at han er ferdig med landslagsfotball. Det skriver Sunnmørsposten.

For bare noen dager siden bestemte Rosenborg-keeper André Hansen seg for det samme.

Grytebust fikk landslagsdebuten i 2013 i en privatlandskamp mot Nord-Makedonia. Det ble totalt fem landskamper på Aalesund-keeperen, den siste i 2019.

– Det er snakk om en totalvurdering av situasjonen, som går først og fremst på at dette er niende året jeg er med. Jeg fikk min debut under Drillo, så det begynner å bli noen år siden. Den gangen var jeg en ung spiller, men nå er jeg en familiefar med tre barn. Jeg har litt dårlig samvittighet overfor dem, at jeg skal av gårde så mye når jeg kunne hatt fri med dem, sier Grytebust til Sunnmørsposten.