Gryende skiskytter-opprør – ber forbundet om oppklaring

Etter at Endre Strømsheim ikke fikk muligheten i verdenscupen i franske Le Grand-Bornand denne uka haglet reaksjonene. NRKs ekspert Ola Lunde mente Tarjei Bø burde vike plass for mannen som på det tidspunktet hadde vunnet tre av fire renn i IBU-cupen.

Og torsdag tok Strømsheim sin fjerde seier på fem forsøk. Nå har flere NRK har snakket med i Skiskytter-Norge fått nok av forbundets håndtering av uttak.

– Det er litt oppbruddsstemning i leiren, forteller Knut Tore Berland.

KRITISERER: Tidligere landslagstrener, Knut Tore Berland, er oppgitt over skiskytterforbundets håndtering av uttak. Foto: Heiko Junge / NTB

Han er hovedtrener for privatlaget Team Fosen Yard og var landslagstrener for skiskytterkvinnene frem til OL i Vancouver. Han har nå bedt forbundet om en oppklaring.

– Det finnes egentlig ikke noen kriterier. Det står «uttakskriterier» i dokumentet på hjemmesiden til skiskytterforbundet, men det er egentlig bare noen datoer, sier Berland og følger opp:

– Dokumentet er utdatert. Kriteriene er mangelfulle, og så mener jeg at når du har prestert som Endre Strømsheim, så skal du få sjansen i verdenscupen.

– Dårlig formulert

Han får støtte av Håvard Bogetveit som ble nummer to sammenlagt i IBU-cupen i fjor, men valgte å legge opp allerede som 29-åring før årets sesong.

Han har selv kalt seg verdens beste løper utenfor landslag, og nå reagerer han på forbundets uttakskriterier.

– Jeg synes at de er ulne og lite konkrete. Dårlig formulert. Og det er kanskje en grunn til det, for da har de jo større mulighet til å utøve skjønn, sier Bogetveit.

STUSSER: Håvard Bogetveit synes det er rart forbundet beveger seg bort fra uttakskriteriene. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er rimelig rett fram med Strømsheim. Det er veldig enkelt å veie hans prestasjoner opp mot resultatene i verdenscup. Da er jeg litt overraska over at han ikke er med til Annecy, sier den ferske idrettspensjonisten.

Skiskytterforbundet skriver på sine hjemmesider at kriteriene for å bli tatt ut til verdenscuprenn er internasjonale og nasjonale resultater.

– Jeg synes at det er rart at de beveger seg bort fra uttakskriteriene, sier Bogetveit.

Skiskytter Jørgen Brendengen Krogsæter skriver på Twitter at han ble paff av landslagsledelsen argumenter for å vrake Strømsheim.

– Sjanseløs prioritering sett utenfra for oss som ønsker å utfordre! Virker som om ledelse/trenere i verdenscupen er mest opptatt av å styrke sin egen profil, skriver Krogsæter som deler leilighet med Strømsheim.

Strømsheim selv mener landslagsledelsen i større grad må sammenligne prestasjoner i IBU-cup med prestasjoner i verdenscup.

– Det gjøres ikke i dag. Når løpere som Andrejs Rastorgujevs og Timofei Lapshin er godt bak meg i Idre, og så går begge inn topp fem i verdenscup etterpå, er det lett å forstå at gode IBU løp også er bra i verdenscupen, mener Strømsheim.

– Nåløyet er trangt

Landslagssjef Per Arne Botnan forstår at situasjonen er kjedelig for Strømsheim, og at han egentlig ikke kan levere en bedre søknad enn han har gjort.

– Det er ikke rart at det blir diskusjoner hos oss når det gjelder uttak til verdenscup. For vi har fort ti mann som fint kunne vært topp 20 og topp 15 i verdenscup. Nåløyet er trangt, sier Botnan og legger til:

TRANGT: Landslagssjef Per Arne Botnan mener Norge har ti herreløpere som kunne kjempet i toppen av verdenscupen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Men vi har jo sett at det kommer inn utøvere på elitelag og verdenscup de siste åra. Med både Filip, Sivert og Johannes Dale. Det vil jo skje noen bytter av og til, så det bør være en motivasjon.

En regelendring denne sesongen gir Norge muligheten til å få hele seks løpere på start på enkeltdistansene i VM 2023. Kravet er at alle utøverne må være topp 15 i verdenscupsammendraget.

Likevel avfeier Botnan at det er et argument for å holde verdenscuplaget intakt frem til mesterskapet.

– Vi kan ikke la det være styrende for uttakene. Da blir det enda vanskeligere og det er ikke et uttakskriterie å bruke topp 15 som en grunn. Det kommer vi ikke til å gjøre, forsikrer landslagssjefen.

Men det er ikke bare vrakingen av Strømsheim som har skapt debatt i skiskyttermiljøet.

– Det er verst det som skjer på nivået under, der gjør de større feil, sier Berland.

– Ubehagelig for Skiskytter-Norge

Før uttaket til IBU-cupen i Ridnaun presiserte nemlig skiskytterforbundet at Norgescuprennene på Lygna ville være avgjørende for uttaket.

Derfor forventet flere at Eline Grue skulle få sjansen etter en rekke pallplasseringer, men da uttaket kom, var ikke Grues navn med.

NRK vet at forbundet har mottatt flere skriftlige henvendelser med spørsmål om uttakskriteriene de siste dagene etter vrakingen av Strømsheim og Grue.

REAGERT: Flere har tatt kontakt med forbundet etter at Eline Grue (bilde) og Endre Strømsheim ble vraket til IBU-cup og verdenscup denne uka. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg synes det er ubehagelig for Skiskytter-Norge å oppleve at forbundet ikke benytter den teksten i uttaket de selv har sendt ut. Ofte så savner vi i miljøet noen tydeligere retningslinjer og tydeligere uttakskriterier som er litt mer matematikk, forteller Jon Kristian Svaland, som er treneren til Eline Grue.

Nå åpner Gjermund Hol, visepresident i Skiskytterforbundet, opp for å se på uttakskriteriene. Han skal godkjenne alle uttak, og var mottaker på henvendelsene fra Berland og Svaland.

– Uttakskriteriene i dag er litt generelle, både internasjonale og nasjonale resultater skal telle. Det de setter fingeren på er hvor konkrete uttakskriteriene er. Det kan hende vi skal gjøre dem mer konkret. Slik de står er det vanskelig å være helt konkret på hvilke resultater som står seg, innrømmer Hol.