I dagens utforrenn leverte Ragnhild Mowinckel strålende, men det var flere stygge kollisjoner som var det største fokuset.

Hele fem utøvere kjørte ut i samme område. Nicole Schmidhofer, Federica Brignone, Joana Hählen, Alice Mckennis Duran og Laura Gauche møtte gjerdet i en vanskelig sving.

– Skal ikke skje

NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt mener at det er normalt sett veldig trygt å kjøre verdenscup i alpint.

– Det at Schmidhofer går igjennom nettet skal ikke skje. Det skal være et ekstra nett som forhindrer dette, Det er det samme som skjedde med Silvano Beltrametti i 2001, og han ble lam. Vi får håpe alt går bra med Schmidhofer, sier Aamodt.

Schmidhofer fikk det som så ut som den styggeste ulykken. Hun kjørte ut av løypa i full fart, og havnet rett i det røde gjerdet. Det medisinske personellet brukte lang tid på å få henne ut og hjelpe henne, så det så ikke pent ut.

Hun satt fast i over et kvarter, og det var tydeligvis vanskelig å få Schmidhofer ut av nettingen.

TV-bildene viste flere utøvere som så tydelig bekymret ut for sin konkurrent.

Flere kollisjoner

Etter en stund ble hun fraktet ned på båre, men kommentatorene antydet at det var et positivt tegn, ettersom hun ikke ble hentet av helikopter umiddelbart.

Østerriksk TV sine rapporter sier hun er bevisst og at hun har fått skader i ansiktet. Det skal ha gått bra under forholdene.

BÅRET UT: Nicole Schmidhofer kolliderte stygt i dagens utforrenn. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Kort tid etter kjører også italienske Federica Brignone i gjerdet i samme området. Heldigvis kom Brignone seg kjapt på beina.

– Jeg har vondt overalt, sa Brignone til sin trener.

Joana Hählen kolliderte også i stor fart, men det så heldigvis til å gå bra med henne.

Alice Mckennis Duran led samme skjebne, og gikk på trynet i samme sving.

Sveitsiske Corinne Suter stakk til slutt av med seieren på tiden 1:44.62.

Jubeldag for Mowinckel

Ragnhild Mowinckel på sin side leverte ingen god generalprøve i utfor i Val d'Isere, men da det gjaldt leverte hun strålende og var lenge på pallen. Hun kjørte inn til tiden 1:45.98.

JUBLET: Ragnhild Mowinckel leverte meget sterkt i sitt utfor-comeback.

Da hun kjørte over streken jublet den norske kvinnen av glede. Hun var tydelig stolt over å ha levert såpass bra etter å ha slitt med skader over lang tid.

Da hun kjørte over streken jublet den norske kvinnen av glede. Hun var tydelig stolt over å ha levert såpass bra etter å ha slitt med skader over lang tid.

Hun måtte likevel se seg slått av flere utøvere, men det var nok likevel en lettelse at hun leverte såpass bra.

– Vi ser lettelsen på henne. Det er dette som er drømmedagen for en alpinist, når du kan boltre deg nedover en sånn løype og kjenne på den følelsen, sa NRKs ekspertkommentator Bjarne Solbakken.