Grøvdal usikker før 5000-meterfinalen

Dagens kveldsøkt i friidrett fra EM-uka sendes på NRK fra klokken 19.40. I kveld er det mye som skal avgjøres. Blant annet for Sander Skotheim i tikamp (18.40) og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter (21.08). Se hele programmet for friidrett i EM-uka her.