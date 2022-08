Grøvdal trosser smertene – håper å løpe 5000 meter i EM

Quintana disket fra sjetteplassen i Tour de France

Den colombianske sykkelstjernen Nairo Quintana mister sjetteplassen fra årets Tour de France grunnet en positiv test på det smertelindrende stoffet tramadol.

Stoffet er ikke på dopinglisten, men er forbudt i konkurranse for å beskytte rytternes sikkerhet og helse i forbindelse med bivirkningene, opplyser Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i en pressemelding.

Quintana leverte to blodprøver som inneholdt stoffet under årets ritt, og forbundet skriver videre at han dermed mister sjetteplassen sammenlagt. Han var litt over 16 minutter bak vinneren Jonas Vingegaard.

Avgjørelsen kan ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i løpet av de neste ti dagene.

Quintana utestenges ikke fra videre konkurranser siden det er hans første forseelse. (NTB)