Grøvdal-trener oppgitt over Rodal-utspill: – Et eksempel på gamle menn som ikke vet bedre

Etter NRKs omtale av den svenske olympiske komités (SOK) valg om å droppe Lovisa Lindh fra OL-troppen har saken blitt et ampert tema også i det norske friidrettsmiljøet.

Flere synes NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal bommer stygt når han forsvarer utelatelsen.

VRAKET: Lovisa Lindh. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Hun er ikke «ung og lovende» lenger og mangler helt avslutteregenskaper som er helt avgjørende i mesterskap. Hadde hun vært mellom 18 og 20 år burde hun fått løpe, sa Rodal om saken.

Blant dem som reagerer sterkest er Karoline Bjerkeli Grøvdals trener Knut Jæger Hansen.

I et innlegg på Facebook går han til angrep på både den svenske OL-komitéen og Rodals argumentasjon.

– Her bommer både SOK, som ikke skjønner at en løper som er ranket som nr. 22 i verden på en mellomdistanse kan komme til en finale, og min gode venn og friidrettsekspert Vebjørn Rodal enda mer.

– Han sier at hadde hun vært 20, burde hun vært tatt ut. Dette kunne vært riktig om vi snakket om en mannlig løper, men for kvinnelige løpere er hun i starten av sin beste periode. Dessverre er dette nok et eksempel på gamle menn som ikke vet bedre, men som sitter i posisjoner som enten bestemmer eller uttaler seg som eksperter, skriver treneren på Facebook.

Knut Jæger Hansen trener Norges beste langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal, og har tidligere hatt suksess som trener for Ingvill Måkestad Bovim. Begge har prestert bedre i det de ble nærmere 30 år. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Kvinner trenger lengre tid

Overfor NRK utdyper Hansen hvorfor han mener Rodal tar så feil.

Det er særlig uttalelsen om at Lindh burde fått sjansen om hun var yngre treneren reagerer på.

– På kvinnesiden blir det der helt feil. Jeg kjenner ham godt og synes han er flink, men akkurat her bommer han. I den norske troppen er snittalderen nesten 30 år. Signaleffekten av det Rodal sier blir helt feil. Det vi som holder på med dette ønsker er at vi skal tilrettelegge for at kvinner også skal få vist fram sitt fulle potensial, sier Hansen.

Hansen har i lang tid vært en ivrig forkjemper for at kvinner skal kunne drive med utholdenhetsidretter i flere år enn det som oftest skjer nå. Hans hovedpoeng er at kvinner og menn av fysiologiske årsaker utvikler seg i ulikt tempo.

Da Kathrine Harsem ble vraket fra langrennslandslaget på grunn av alderen, var Hansen blant de sterkeste kritikerne.

– Det er jo en kjønnsforskjell på oss. Jenter og gutter er på samme nivå før puberteten, mens gutta da får testoseron og blir bedre nesten uten trening. Når jenter kommer i puberteten, tar det ganske mange år før de er tilbake på samme nivå som før. Det gjelder ikke alle, men for veldig mange er det slik, forklarer Hansen.

Møtt med kritikken fra Hansen sier Rodal at han står for sin uttalelse om vrakingen av Lindh. Han mener at et OL-uttak skal være prestasjonsbasert og at svenskene har hold i sitt valg.

Vebjørn Rodal står inne for sine kommentarer og mener Lindh mangler en god nok avslutning for finaleplass i OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det går an å være uenig med det, selvfølgelig. Jeg kjenner godt til Knut Jægers engasjement for kvinner og modenhet og det med å bli god i en mer moden alder, men et OL-uttak handler om det som er prestert gjennom sesongen, og det er det jeg baserer min uttalelse på her, utdyper den olympiske mesteren på 800 meter.

Viser til Hynne-avskriving

I Stockholm forrige helg slo Lindh det norske OL-håpet på 800 meter: Hedda Hynne.

Trener og samboer til Hynne, Erik Sakshaug, blir oppgitt når han leser Rodals begrunnelse.

Han kjenner nemlig igjen argumentasjonen fra tidligere.

Erik Sakshaug trekker en sammenligning til Rodals utspill om Hedda Hynnes VM-plass for to år siden. Hynne var bare to tideler fra VM-finale den gang. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Nå avskriver Vebjørn Lovisa på samme måte som han avskrev Hedda før VM i Doha 2019. Da sa han at Hedda ville gå rett ut i forsøket, men hun endte opp med å bli nummer tolv og var bare to tideler fra direkteplass til finalen med 25. beste årsbeste, sier Sakshaug til NRK.

Til tross for motstanden fra to av Norges beste mellom- og langdistansetrenere, rikker ikke Rodal fra standpunktet.

Han mener svenskene fint kan forsvare avgjørelsen.

– Jeg skulle gjerne sett Lovisa Lindh i et OL, men jeg skjønner beslutningen til den svenske olympiske komiteen på bakgrunn av det hun har vist. Det ser vanskelig ut at hun skal få til en sterk nok formøkning på fire uker til å nå så veldig mye mer enn et forsøksheat. Hun kan selvfølgelig bli bedre, men jeg tror ikke hun får tilbake noe hurtighet eller avslutningsegenskaper som holder til en finale. Tror jeg da, understreker Rodal.

Sakshaug har på sin side lite forståelse for argumentet om at Lindh ikke kan være med å kjempe om en finaleplass slik hun har løpt denne songen.

– Ser du historikken på 800 meter, så er det å ta utgangspunkt utelukkende i årsbeste helt feil. Det blir for dumt rett og slett. Det viser all historikk, og det har jeg konkrete tall og statistikk på, sier Sakshaug.

Treneren viser blant annet til VM i 2015, der fem av de åtte i finalen hadde en årsbeste som lå fra 22. til 35. beste tid før mesterskapet.

Maryna Arzamasava, som hadde dårligst tid, gjorde sesongbeste med 1.58,69 i forsøket. I finalen vant hun VM-gull med tiden 1.58,03.

– Skjønner ikke friidrett

Også Hansen viser til et historisk eksempel med en av sine tidligere utøvere for å motbevise Rodals poeng. Begge de norske suksesstrenerne mener den svenske olympiske komiteen ikke skjønner seg på friidrett med valget de har tatt.

– Da jeg trente Ingvill Måkestad Bovim, og hun ble nummer seks i Daegu (1500 meter i VM 2011, journ.anm.), var hun ikke blant de 30 beste i verden på årsbeste. Mellomdistanse er ikke som en hundremeter hvor du løper rett fram. Det er så mange ting som spiller inn, sier Jæger Hansen.

Sakshaug sier at han blir provosert av begrunnelsen til SOK, og oppfatter bestemmelsen som utøverfiendtlig.

Han peker på at det er utallige eksempler på utøvere som har nådd finale på 800 meter med svakere tid enn det Lovisa Lind nå har.

Sakshaug påpeker at det svenske kravet er et topp åtte-potensial. En rekke friidretts- og idrettsstemmer i Sverige har ført samme argumenter som den norske trenerduoen.

Men SOK står i likhet med Rodal på sitt.

– Resultatene rekker dessverre ikke til. Melker (Svärd Jacobsson) og Lovisa (Lindh) er internasjonalt kvalifisert via ranking, men de har ikke de faktiske resultatene i meter og centimeter, eller minutter og sekunder som kreves for at vi skal vurdere det til topp åtte-nivå, sier SOK-leder Peter Reinebo til SVT.