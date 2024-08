Grøvdal tok regi i EM-finalen: – Leverer på den viktigste dagen i året

Guttormsen mektig oppgitt – medaljedrømmen knust

Sondre Guttormsen leverte sesongbeste i Paris, men det endte med en tidligere OL-exit enn han hadde håpet på.

Guttormsen rev til slutt på 5,95 meter og stoppet på 5,80. Han måtte dermed ta til takke med en åttendeplass på Stade de France.

– Jeg er fornøyd med innsatsen. Jeg bestemte meg på forhånd om at det ikke spiller noen rolle om det blir åttende- eller fjerdeplass. Jeg skal kjempe om medalje. Etter at jeg hoppet 5.85 gjorde jeg det. Hver høyde jeg forsøkte meg på, var en mulighet for medalje, sier Sondre Guttormsen til NRK.

Under finalen var nordmannen flere ganger tydelig oppgitt.

– Han er litt opprørt. Han mener at dette tar tid, utbrøt NRK-kommentator Christina Vukicevic Demidov før det første hoppet på 5,90.

Han var flere ganger borte hos funksjonæren og veivet med armene.

På et tidspunkt kastet 25-åringen seg nærmest ned på benken inne på friidrettsstadion i sinne.

– Ja, det er selvsagt mye venting, men det er vi vant til fra mesterskap. Det gjelder bare å holde fokus i mange, mange timer. Man blir litt sliten mentalt også, sier en langt roligere Guttormsen en time etter exiten.

Svenske Armand Duplantis er den store favoritten i finalen.