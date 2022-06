Grøvdal tok norgesrekord

Duplantis vant på Bislett foran Guttormsen og Lillefosse

Verdensrekordholder Armand Duplantis vant stavkonkurransen under Bislett Games med 6,02. Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse fulgte nærmest med 5,80.

Duplantis har verdensrekorden på 6,20, men forholdene under årets Bislett Games ble etter hvert vanskelige på grunn av et par kraftige regnskurer. Han hadde noen dårlige forsøk på 5,92 før han gikk over i tredje forsøk.

Han svingte seg også himmelhøyt over 6,02 da konkurransen allerede var vunnet. Det er sesongbeste for svensken. Han forsøkte seg også på 6,10, uten å lykkes.

Faktisk gikk han over i fjerde forsøk på 5,92. Han måtte avbryte et forsøk fordi arrangøren hadde glemt igjen et håndkle i stavgropen. Det ble brukt til å tørke vekk vann. Svensken var tydelig irritert, og naturlig nok ble det avbrutte forsøket ikke tellende.

Både Guttormsen og Lillefosse hadde gode forsøk på den norske rekordhøyden 5,86, men begge stoppet på 5,80. Guttormsen hadde ingen riv før 5,86 og ble toer.