– Det høres veldig sært ut å si at jeg dropper det på grunn av at jeg skal på ferie, men det er egentlig det som er. Det har vært en lang sesong for min del.

Grøvdal var en av europeerne som ble invitert til å delta på kontinentalcupen i Ostrava 8–9. september. Der møtes de to beste i hver gren fra de forskjellige kontinentene. Men da invitasjonen kom hadde 28-åringen allerede bestilt ferie.

– Jeg tror det er greit med ferie nå før jeg begynner med terrengsesongen, sier Grøvdal som skal delta i terreng-EM i desember.

Vil ta en sjanse

Dermed blir Diamond League-finalen i Brussel på fredag Grøvdals siste løp på bane denne sesongen. Der vil hun gå respektløst til verks.

– Jeg vil heller ofre litt den gangen her enn å «safe». Jeg vil henge med og springe en god tid.

Denne sesongen har hun for første gang satset for fullt på 3000 meter hinder.

Tidligere denne sommeren fortalte Grøvdal til NRK at hun var ukomfortabel med å løpe i feltet og over hindrene. I Brussel er det en uredd nordmann på startstreken.

– Jeg frykter ikke hinder lenger. Jeg har ikke noe respekt for feltet eller at vi skal springe over hinder, sier hun offensivt.

Slitt med langvarig sykdom

Men det har langt ifra vært en optimal oppladning til sesongfinalen. I EM løp Grøvdal inn til bronse med sykdom i kroppen. Det utviklet seg til en halsbetennelse og forkjølelse som varte i tre uker.

SYK: Kraftig hoste og halsbetennelse gjorde at Grøvdal sto over både NM i Byrkjelo og friidrettsstevnet i Bergen uken etter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg fikk nok svi for to harde løp i EM. Jeg hadde håpet jeg skulle få løpt litt flere løp etter mesterskapet, men jeg føler meg bra nå og har fått gjennomført ganske god trening den siste uken. Formmessig tror jeg ikke det skal ha så stor innvirkning på løpet i Brussel.

– Har du hvilt deg tilbake i form?

– Jeg har ikke følt at jeg har hvilt, for det har vært så slitsomt med den hosten og forkjølelsen jeg har hatt. Jeg har fått trent mindre, men det kan jo være det slår positivt ut, sier hun.