Grøvdal slo 36 år gammel norgesrekord: – Den beste dagen i mitt liv

– Det er den beste dagen i mitt liv, sa den nye rekordholderen til NRK etter løpet.

Hun var naturlig nok meget blid etter å ha tatt Ingrid Kristiansens norgesrekord.

Jeg er litt stum. Det har vært et fokus så lenge, og det har vært en drøm. Jeg er så glad for at jeg gjør jobben selv – det er fantastisk, sier Grøvdal.

Hun endte på tiden 14.31,07.

Stikk til Kristiansen

Hun innrømmer at det har vært et press på å ta norgesrekorden, og at det var deilig å til slutt knuse Kristiansens rekord.

– Jeg var så fokusert i dag på det lyset og jeg tok ansvar når de andre begynte å slippe lyset. Jeg følte meg egentlig utrolig bra da det var 200 meter igjen og når det var to runder igjen kjente jeg at dette tar jeg, sier Grøvdal.

– Ingrid Kristiansen har vært litt skeptisk til deg noen ganger. Hva er ditt svar til henne nå?

– Jeg trenger ikke å svare. 14,31! flirer hun, og sikter til den nye rekorden.

Hun har sagt til NRK at ofte vil hun bryte løp underveis. Det var ikke aktuelt denne gangen.

– Det er kanskje første løp noensinne at jeg ikke ville bryte et løp, og det viser kanskje at jeg hadde fokus og jeg følte meg bra, sier profilen fra Isfjorden.

Kristiansen: – Jeg så en ny Karoline

Kristiansens rekord var på tiden 14.37,33, og den ble tatt i Stockholm i 1986. Det var også verdensrekord i ni år.

Hun synes det var greit og på tide at rekorden endelig ble slått.

– Jeg har ventet på det noen år. Jeg tenkte før start at hvis Karoline løper offensivt, så tar hun rekorden, og det gjorde hun, sier Kristiansen til NRK.

MISTET REKORDEN: Ingrid Kristiansen hadde norgesrekorden på 5000 meter i 36 år. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Hun synes Grøvdal leverte bra i feltet hele veien, og at hun var imponert over hvordan den nye rekordholderen ledet an.

– Jeg så en ny Karoline i dag. Det tror jeg hun vant på, og det var morsomt å se at hun ikke la seg bak i feltet og bare var med, sier Kristiansen.

I sommer kan Grøvdal ses både i EM og VM.

– Det å vinne i et mesterskap kan være vanskelig, men man skal aldri si aldri, sier Kristiansen.

– Ser du muligheter for at hun går ut av sommeren med mesterskapsmedalje?

– Ja, det gjør jeg. Det hadde vært veldig morsomt for kvinnelig langdistanse om det hadde skjedd.

Ble nummer fire

Men Grøvdal skulle ta seg forbi den 36 år gamle rekorden. Hun knuste også dermed egen rekord, som var på 14.43,26.

31-åringen startet løpet sterkt, og hun hadde god distanse til verdensrekordholder Letesenbet Gidey.

KUNNE JUBLE: Det ble en jubeldag for Grøvdal, tross fjerdeplassen. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Hun har gjort alt rett så langt, sa Vebjørn Rodal med en runde igjen.

Grøvdal ble til slutt nummer fire og tatt igjen av Gidey, men det ble likevel et knallsterkt løp fra Norges beste distanseløper på kvinnesiden.

Det var Dawit Seyaum, Gudaf Tsegay og nevnte Gidey som havnet foran den norske friidrettsprofilen.