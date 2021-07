Grøvdal reagerer kraftig på OL-regel: – Helt håpløst

På sosiale medier har flere OL-utøvere postet videoer av seg selv i treningsrommet inne i utøverlandsbyen. Alle bruker munnbind, også når de løper på tredemølle. Den regelen har også Norges håp på langdistanseløping, Karoline Bjerkeli Grøvdal, fått med seg.

– Det virker helt håpløst, så jeg håper det er en regel som går seg til når det starter og flere løpere kommer til landsbyen, og at de forstår at det er ganske umulig å gjøre, sier hun til NRK fra et digitalt pressetreff i Fokuoka, noen timers flytur sør for hovedstaden.

Det er avstand mellom apparatene, og de er adskilt, men kravet om munnbind er der likevel.

OL-KLAR: Karoline Bjerkeli Grøvdal slipper å trene i munnbind i Fukuoka. Det endrer seg når hun flytter inn i OL-landsbyen i Tokyo. Foto: Privat

– Etter hva jeg har forstått, er det pleksiglass mellom hver mølle inne i treningsrommet, og man kan løpe ute og lage seg en egen runde inne i landsbyen. Da kan jeg ikke skjønne at man må springe rundt med munnbind, sier hun.

Grøvdal aner ikke hvordan det blir

– Jeg har aldri gjort det, så det har jeg ingen erfaring med det, påpeker hun.

Selv kommer Grøvdal til OL-byen tre dager før hun skal løpe kvalifisering på 5000 meter.

– Jeg håper å ha gjort ferdig mesteparten av treningen før jeg kommer, for jeg tror det er bedre her enn i OL-landsbyen, selv om det bare er 2-2,5 kilometer runder jeg springer på her, så får jeg løpt ute og uten munnbind, forklarer Grøvdal.