Grøvdal perset - tross flue i øyet

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp inn til ny personlig rekord på 5000 meter med tiden 14.47.67, til tross for at hun ble løpende alene i store deler av løpet.

Som om ikke det var nok slet Grøvdal tydelig med synet på det ene øyet. Rett før start hadde en liten flue flydd rett inn på øyet hennes.

– Det er sjukt mye fluer, så rett før start landet det en på øyet. Det klødde fælt og den er der fortsatt. Jeg følte jeg bare så på et øye. Men jeg skal ikke si at det er grunnen til at jeg ikke løp fortere, sa Grøvdal til NRK.

Til tross for pers var hun bare mellomfornøyd etter målgang.

– Det er jo pers, og å løpe 14.47 i et sånt sololøp på en litt dårlig dag er ikke dårlig, men jeg er ikke helt fornøyd. Dert er litt vanskelig å si hvorfor jeg ikke løper fortere. Jeg har trent mye i det siste. Det var et greit løp og det ble pers, konkluderer hun.