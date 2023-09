Grøvdal på sjuendeplass

Borge utslått i Cincinnati

Celine Borge har spilt ferdig i ukas LPGA-turnering i Ohio. Med åtte slag over par på de to første rundene endte hun tredje sist.

Borge fikk det ikke til på banen i Cincinnati. Etter en 77-runde torsdag brukte hun 75 slag fredag. Det holdt bare til 142.-plass blant de 144 deltakerne.

Fem bogeyer og to birdier ble fasit for Borge fredag. Det ligger an til at de som vil kvalifisere seg for videre spill må være under par etter to runder.

Chien Pei-yun fra Taiwan leder turneringen. Etter runder på 66 og 64 slag er hun åtte slag under par. (NTB)