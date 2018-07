Grøvdal på rekordjakt: – Det har vært stang ut

– Det er litt vanskelig å gi en forklaring på det. Det er veldig sammensatt.

Slik forklarer, eller ikke forklarer, det norske EM-håpet Karoline Bjerkeli Grøvdal hvorfor det ikke har helt stemt for henne på 3000 meter hinder i år. Midt blant turboer og hestekrefter i fyrstedømmet Monaco prøver hun å finne svaret hva som har gått galt i de to foregående konkurransene.

– Det har vært litt stang ut på de to løpene. Bislett var helt spesielt (feil høyde på hinder, journ.anm.), mens jeg i Paris (årsbeste med tiden 9.28,50) hadde en ekstremt dårlig dag. Jeg var litt nedtrent. Rett og slett tung i kroppen, sier 28-åringen.

– Men det trenger ikke å være en veldig stor justering, eller veldig mye overskudd, før hun er tilbake på NM-nivået vi så i fjor sommer, forsikrer NRKs friidrettsekspert.

«Soleklar» medaljekandidat i EM

Vebjørn Rodal tror 28-åringen kliner til med et godt løp i Monaco, og lanserer Grøvdal som en soleklar medaljekandidat i EM i Berlin.

– Basert på det hun har levert tidligere, er hun favoritt uansett. Grøvdal er den mest erfarne langdistanseløperen vi har på kvinnesiden.

– Hva bør hun gjøre i tiden fremover for å prikke inn formen til EM?

– Nå konkurrerer hun her og får en pekepinn. Den opplevelsen må hun ta med seg videre, og forhåpentligvis er det en god opplevelse. Vanlig formtopping handler om tøffe treningsøkter, kvalitet på treningene og gjennomføre konkurranselik trening. I tillegg til hvile, sier Rodal.

– Jeg ønsker å få en god følelse nå som jeg kan ta med meg til EM, legger Grøvda til.

– Monaco er stedet å løpe fort

I over 30 varmegrader og høy luftfuktighet småjogger flere utøvere på et halvslitent stadionanlegg. Stade Louis II er hjemmebanen til fotballklubben Monaco, fredag er de vertskap for Diamond League-stevnet i byen.

Monaco er verdens nest minste land målt i størrelse, men også verdens mest folketette. I fyrstedømmet løpes det fort, her settes det rekorder. Grøvdal jakter enda en.

– Monaco er stedet å løpe fort. Jeg håper jeg har kropp og bein til å løpe kjempefort. Jeg løper alltid for norsk rekord, men jeg håper også å kjenne følelsen av lette bein og en lett kropp.

Hennes norske rekord er tiden 9.13,35.

Karoline Bjerkeli Grøvdal løper rundt 20:30. Følg løpet på NRK1 fra 19:55.