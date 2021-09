Grøvdal overlegen på 5000 i NM

Langrennsleiren kritisk til Lundbys «Skal vi danse»-valg: – Veldig uprofesjonelt

LAVAZÈ (NRK): Verken norske utøvere eller ledere i langrenn er imponert over at Maren Lundby er deltaker i underholdningsprogrammet «Skal vi danse». Emil Iversen kaller valget «uprofesjonelt», mens Lundby svarer med et stikk tilbake.