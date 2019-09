Grøvdal nummer 13

Karoline Bjerkeli Grøvdal enda på 13.-plass i finalen på 3000 meter hinder. Ho låg langt bak i det langstrakte feltet heile vegen og kom i mål på 9.29,41.

Etter løpet slo ho fast at det godt kan vere slutt på hinderløp frå hennar side.

– Eg kjende at kroppen var tung frå start. Eg hadde håpa det skulle vere litt lettare, men eg kjende frå opvarminga at beina var tunge, sa Grøvdal til NRK.

– Eg veit ikkje kvifor, eg har sprunge bra på trening, seier Grøvdal.

Ho var litt nedtrykt av opplevinga.

– Eg slit litt med hinder, og kjenner at musklane mine er ømfintlege for det start-stopp-løpet som hinder er. Eg må nok innsjå at det er 5000 og 10.000 meter som er mine distansar, seier Grøvdal, som skal starte på 5000 meter seinare i meisterskapet.

Beatrice Chepkoech var heilt suveren frå første meter og sette ny meisterskapsrekord med 8.57,84. Emma Coburn tok sølvet på 9.02,35 og Gesa Krausen bronsen. med 9.03,30.