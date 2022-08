– Skal det være mulig å kjempe om en EM-medalje? spurte NRK-kommentator Jann Post før start på Grøvdals 5000 meterfinale.

For i flere dager før torsdagens finale i EM har ikke Grøvdal vært i stand til å løpe.

Romsdalingen hadde planer om å løpe både 10.000 og 5000 meter under EM, men hun droppet den lengste distansen etter å ha fått en smell i ryggen.

SMERTER: Grøvdal hadde tydelig vondt i ryggen da hun brøt 5000 meteren. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Onsdag, dagen før medaljeløpet, bestemte hun seg for å gi favorittdistansen et forsøk til tross for de utfordrende forberedelsene.

Og Grøvdal la seg i femte-sjetteposisjon ut på førsterunden og så bra ut ifølge NRK-kommentator Jann Post.

– La oss ta det som et tegn på at Grøvdal føler dette er en grei fart, kommenterte Post, før Isfjord-jenta tok teten av feltet.

Men det ble kortvarig lykke da tyrkiske Yasemin Can sprengte feltet halvveis på 5000 meteren. Grøvdal falt gjennom feltet og hadde tydelig vondt.

Til slutt gikk hun ut til siden og brøt løpet.

– Jeg er litt tom. Jeg visste at det var stor sjanse for at dette ville skje, men jeg prøvde, sier Grøvdal til NRK mens tårene presset på.

Karoline Grøvdal måtte bryte

– Kniv i ryggen

– Det er litt som å springe med en kniv i ryggen hele tida, forklarer Grøvdal.

– Med den farten jeg dro på gikk det greit, men når de øker farten klarer jeg det ikke. Det var medalje eller ingenting i dag og når jeg kjente at jeg ikke klarte å øke farten, tenkte jeg det var greit å stoppe før det ble altfor ille, utdyper hun.

I oppvarmingsområdet før start ble hun teipet på ryggen for å prøve å dempe smertene. I flere uker har hun tatt hensyn til ryggproblemene og fått tett oppfølging av det medisinske apparatet.

HJELP: Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk ryggen teipet for å hindre smertene hun har i ryggen før start. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

– For tre dager siden trodde jeg aldri at jeg kom til å starte. Det har vært to forferdelige uker og jeg har ikke kjørt en økt på fjorten dager. Det var verst tenkelige tidspunkt, mener Grøvdal.

På den neste siste runden gikk tyske Konstanze Klosterhalfen ut på siden og passerte Can. Mens klokka ringte måtte Can slippe og Klosterhalfen rykket ifra og løp inn til et overlegent gull.

Can tok sølvet foran britiske Eilish McColgan.

Teipet ryggen

Grøvdal ønsket ikke å la seg intervjue før løpet, men gikk rett inn i oppvarmingshallen innendørs i le for det kraftige regnværet på arenaen. Der ble hun fulgt av både landslagslege Ove Talsnes, flere fysioterapeuter og trener Knut Jæger Hansen.

– Status er at hun er betydelig bedre. Vi trodde ikke hun kunne starte for tre-fire dager siden. Hun er ikke 100 prosent bra, men hun er så bra at hun starter, fortalte Jæger Hansen.

Treneren var svært usikker på elevens form før start, men med fasit i hånd var hun ikke klar for å kjempe om medalje.

- Jeg synes det var riktig å forsøke. Vi var nesten nødt til det. Vi er helt på slutten av året og den viktigste konkurransen for henne i år var EM, begrunner Jæger Hansen.

RIKTIG: Trener Knut Jæger Hansen er glad Grøvdal prøvde seg på 5000 meteren. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Han forteller at de har hatt god kontroll på hva skaden er, men at det trenger tid.

– Det har vært veldig slitsomt med to uker nå hvor hun egentlig var i fantastisk god form og så har det vært vondt å løpe, forklarer treneren.

Nå har Grøvdal mest sannsynlig avsluttet banesesongen og skal bruke høsten på å bli 100 prosent igjen.

– Jeg har fått kjempegod oppfølging hver dag her og har blitt så mye bedre de siste tre dagene, men det var rett og slett ikke tid nok, sier hun og forklarer skaden:

– Jeg fikk meg en trøkk i ryggen for fjorten dager siden og etter det har de har funnet ut at det er fra skiva i ryggen og ikke noe farlig. Alle som får en kink i ryggen vet at det tar tid, forteller Grøvdal.

Grøvdal har hatt en meget god første halvdel av sesongen som ble toppet da hun slo Ingrid Kristiansen sin 36 år gamle norgesrekord på 5000 meter. Med tiden 14.31.07 knuste hun den gamle løpedronninga med seks sekunder. I VM endte hun på en sterk åttendeplass og ble pekt ut som favoritt før EM: