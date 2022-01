– Det er nok noe av det beste hun har gjort. I veldig vanskelige vindforhold løper hun såpass fort. Men det viktigste er at hun viser at hun kan slå mange av de beste afrikanske løperne, sier trener Knut Jæger Hansen til NRK etter at Grøvdal søndag morgen ble nummer to på et 10 km langt gateløp i Valencia.

Med en personlig rekord på 29.51, sjette best i verden gjennom tidene, var kenyanske Norah Jeruto Tanui klar favoritt i løpet. Hun siktet mot en tid under 30 blank og hadde hjelp av en mannlig hare for å klare det.

Karoline Bjerkeli Grøvdals mål var å slå sin egen norgesrekord på 30.32, og hun var satt opp med en egen hare som skulle løpe på 30.30.

– Haren var ferdig

Ifølge Grøvdal gjorde haren jobben i første del av løpet, og passerte 5 km på rundt 15.15. Men et par kilometer senere valgte hun å løpe forbi og rett ifra den mannlige haren.

– Fra fem til sju kilometer syntes jeg det gikk litt for lett. Da viser det seg at haren var ferdig, så jeg måtte gå forbi han. Jeg følte jeg hadde litt for masse igjen i dag, så jeg er litt irritert, for jeg føler jeg kunne tatt persen min, sier Grøvdal til NRK.

Irritasjonen ligger i at hun ikke litt tidligere innså at haren var kokt.

– Hadde jeg visst at haren var så sliten, hadde jeg nok gått forbi ham. Jeg tror jeg lå en kilometer for lenge bak ham. Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med å gjøre dette i januar, sier hun.

STABILT GOD: Her diskuterer Karoline Bjerkeli Grøvdal og trener Knut Jæger Hansen EM-gullet i terrengløp i Dublin i desember. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Hadde vunnet

Da hun stakk fra haren, hadde hun tre løpere ganske langt foran seg i løypa. Først plukket hun den ene. Så den andre.

Og på den siste kilometeren nærmet hun seg også kraftig den ledende favoritten Norah Jeruto Tanui. Hadde hun klart å slå Tanui, ville det ha vært en av karrierens aller største triumfer for Grøvdal – som ble europamester i terrengløp i desember.

Jeruto Tanui vant på 30.35. Grøvdal ble nummer to på 30.38.

– Som sagt, jeg tror kanskje jeg skulle gått forbi haren en liten kilometer før jeg gjorde. For jeg hadde et lite hakk til igjen, sier Grøvdal.

– Med litt bedre fart mellom fem og sju, så hadde hun jo vunnet dette. Hun var helt ferdig, hun som vant. Hun ble liggende inne i teltet. Men Karoline hadde mye igjen, sier trener Knut Jæger Hansen.

– Han gjorde sitt beste

Han vil likevel ikke skylde på haren som sprakk under de spesielle vindforholdene, der det enkelte steder i løypa blåste rundt sju meter i sekundet.

– Det er sånt som kan skje. Han ble sliten, han. Han var helt ferdig. Jeg har snakket med ham etterpå, han var helt utslitt. Han gjorde sitt beste. Vi får ikke gjort noe bedre med det, sier Hansen.

Nå tar Karoline Bjerkeli Grøvdal med seg formbekreftelsen fra Valencia på en tre ukers høydesamling i Sierra Nevada. NRKs friidrettskommentator Jann Post mener sesongstarten var veldig lovende.

– Etter en knallavslutning er hun i hæla på en klasseløper som Jeruto. Hun løp 8.53 på hinder i fjor og var i praksis verdens beste på distansen. Karoline er allerede nå i en form som tyder på at et par legendariske norske rekorder lever farlig til sommeren, sier Post, som påpeker at det bare er to europeere foruten Grøvdal selv som har løpt raskere enn tiden hun presterte i Valencia søndag morgen.