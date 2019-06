Grøvdal klarte VM-kravet

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp i kveld sesongens første 5000-meter, og hun hadde full kontroll på VM-kravet (15:22). Grøvdal ble nummer to i et stevne i Polen med tiden 15:09.51. Etiopiske Debash Desta var to sekunder raskere enn den norske jenta.