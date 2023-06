Grøvdal klarte ikke å gå på foten – fikk løpenekt

Karoline Bjerkeli Grøvdal går for norsk rekord på 3000 meter under Bislett Games torsdag.

– Det er naturlig å sette lysharen på 8.30. Den norske rekorden på 8.31 er et naturlig mål. Jeg føler det er realistisk, sier Grøvdal på en pressekonferanse tirsdag.

Det er Grete Waitz som har den norske rekorden, med tiden 8.31,75, fra 1979. Grøvdal har løpt under den tiden en gang, da hun løp 8.30,84 på Bislett i 2021, men det var i et løp med mannlige harer og sko som ikke var innenfor regelverket.

Grøvdal har imidlertid hatt en vanskelig oppladning.

– Jeg fikk en kjenning i fotbladet etter ei trening for litt over to uker siden, og da blir en litt stresset. Jeg klarte knapt å gå etterpå, så jeg måtte ta MR og finne ut av det. Heldigvis var det ikke noe stort funn, men for å stoppe prosessen sa de at to uker uten løping må i hvert fall til, forteller hun til NRK.

Dermed har det blitt ,mye alternativ trening.

– Masse rulleskigåing, litt løping i vann, og masse kjedelige ting, egentlig. Men det har gått bedre enn fryktet, og smertene gikk ganske fort bort. Jeg har begynt å løpe igjen og har ikke kjent noe, og det er litt av grunnen til at jeg velger å stille her selv om det ikke er helt etter boka med tanke på skaden og rehabiliteringa.

– Så du tar en risiko, med andre ord?

– Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Fordi det har gått såpass bra, men det har kanskje gått bedre enn alle hadde forventet, så jeg har ikke tatt noe risiko

Hun vedgår at skaden har gjort henne litt usikker før torsdagens løp, men er klar at rekordlysten er stor.

– Jeg vet at på mitt normale, så er jeg rundt rekorden. Det skal ikke være for mye fokus på den rekorden, men det er klart at det er litt viktig for meg å ha det navnet på papiret på en del rekorder. Det gjør at jeg ikke er redd for å sette lysharen på 8.30, sier hun.