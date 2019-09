Grøvdal forbereder seg nå til VM i Doha på høydesamling i sveitsiske St. Moritz. Dit dro hun rett fra torsdagens Diamond League-finale i Zürich, hvor hun ble nummer ni på 3000 meter hinder med 9.20,69.

Tiden var årsbeste på det som er hennes hovedøvelse i Doha, hvor hun også skal løpe 5000 meter.

Problemet er bare at tiden er et godt stykke bak norgesrekorden på 9.13,35, som Grøvdal satte under NM i Sandnes 26. august i 2017. Det var nettopp det løpet som fikk Grøvdal til å satse på hinder igjen.

Til tross for EM-bronse på øvelsen i fjor, har Grøvdal to år senere ikke klart å forbedre rekorden.

– Det er litt frustrerende å føle at du er så masse bedre, men ikke helt får det ut, sier hun til NRK etter VM-generalprøven i Zürich.

– Må ha en mye bedre opplevelse

Der satte til sammenligning tyske Gesa Krause nasjonal rekord på 9.07,51.

– Det er der jeg burde vært, konstaterer Grøvdal.

KAN VRAKES: Karoline Bjerkeli Grøvdal satset på hinder også i NM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun legger ikke skjul på at hun begynner å gå lei av å føle at hun ikke får ut sitt beste. Riktig nok er Grøvdal innstilt på å gjøre sin beste 3000 meter hinder noen gang under VM, men hun innrømmer:

– Akkurat nå gleder jeg meg mest til å løpe 5000. Det er et eller annet med at 5000 er min distanse.

Grøvdal satte personlig rekord på 5000 meter i London 21. juli i år med tiden 14.51,66.

– Er du usikker på om det er hinder du skal satse på til OL i Tokyo neste år?

– Ja, veldig. Jeg har sagt at jeg skal gi det en sjanse ut denne sesongen her, og så tar jeg en avgjørelse. Men jeg må ha en mye bedre opplevelse enn jeg har hatt til nå, for 14.50 på 5000 tilsvarer ikke 9.20 på hinder, sier 29-åringen til NRK.

Skal ta Kristiansens rekord

Samtidig erkjenner hun også at hun kanskje ikke har gjort nok spesifikk hindertrening.

– Det ligger mer i meg å trene tradisjonell løpstrening som er rettet mot 5000 og 10.000, så jeg tror jeg kunne løpt minst like bra på en 10.000 akkurat nå, så jeg burde kanskje spesialisert enda mer på hinder for å bli bedre. Men det er et valg jeg har gjort til nå, sier Grøvdal.

PRØVER IGJEN: Grøvdal måtte bryte 5000-meteren i London-VM for to år siden. I Doha gjør hun et nytt forsøk, og så i OL neste år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det betyr at det kan gå mot at hun løper 5000 og 10.000 i OL i Tokyo i 2020, akkurat som hun gjorde i Rio i 2016. Der ble hun nummer sju.

NRKs ekspert, Vebjørn Rodal, mener Grøvdal er offensiv.

– Det er ikke samme bredden i toppen i hinder, så nåløyet er ikke like trangt der, men hun har nå gitt hinder et forsøk uten å gjenskape eller forbedre nivået i Sandnes i 2017, sier han.

– Jeg forstår det godt, og synes ikke det er en dårlig plan, men det er offensivt, og hun velger i så fall ikke minste motstands vei. Men det er nok også enda mer prestisje knyttet til 5000 meter, og 10.000 er blitt mesterskapsøvelse. Hun er dessuten i en alder der det kanskje er lettere å utvikle seg på lange distanser, fremfor farten og eksplosiviteten hinder til en viss grad krever, legger han til.

Siden OL for tre år siden har det også vært en drøm for Grøvdal å slå Ingrid Kristiansens norgesrekord på 14.37,33, som har stått siden 1986.

– Den skal tas. Jeg kan ikke gi meg før den er tatt, fastslår Karoline Bjerkeli Grøvdal.