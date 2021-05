Hovland henger med

Viktor Hovland (23) avsluttet dagen med en bogey, men er ikke mer enn fem slag bak teten i PGA-turneringen i Charlotte i North Carolina.

Hovland, som ligger som nummer elleve på verdensrankingen, hadde fire bogeyer og tre birdier på dag nummer to i Charlotte.

Kristoffer Ventura klarte ikke den antatte cuten på to over par. Ventura havnet på fire over par etter at han brukte 74 slag på den første dagen, mens det ble 72 slag på dag to etter sju bogeyer og seks birdier.