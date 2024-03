Kofstad med vill opphenting og banerekord i India

Espen Kofstad spilte fantastisk golf på 2. runde på europatouren i New Delhi. Han ser ut til å klare cuten i turneringen tross torsdagens skrekkstart.

Nordmannen gikk fra ni slag over par (81) torsdag til å sette banerekord og trolig spille seg over cutgrensen med en 62-runde fredag.

– Jeg skjelver fortsatt litt. Det var bare utrolig i dag. Alt satt. Jeg traff på så mange putter. Det har vært litt av en dag, sier Kofstad til arrangøren.

Han kunne knapt tro det selv etter å ha startet dagen på 141.-plass av de 144 startende i turneringen i Indias hovedstad.

Suksessen på 2. runde gjør høyst sannsynlig at Kofstad er klar for spill også lørdag og søndag. Det fører til at han må endre reiseplaner for andre gang på kort tid.

– Jeg endret flybillettene mine i går slik at jeg kunne reise hjem i morgen. Så jeg må endre dem igjen, sier nordmannen.

62-runden er rekord på DLF Golf and Country Club i New Delhi, melder arrangøren.

I skrivende stund ligger Kofstad akkurat over cutgrensen med ett slag under par totalt. En rekke spillere har imidlertid til gode å fullføre sine runder før feltet deles i to.

Japaneren Keita Nakajima leder turneringen i den indiske hovedstaden så langt. Han har gått de to første rundene på totalt 14 slag under par. (NTB)