Grotesk ulykke for Håkon (19): Fikk skåret opp kneet

NB! NRK advarer mot sterke bilder!

– Jeg har aldri sett noe så ille. Og jeg har vært på en del skøyteløp, sier Ståle Njåtun i Norges Skøyteforbund.

Under sprint-NM i Vikingskipet i helgen skjedde ulykken som vil merke 19-åringen Håkon Sundøen Brørby for livet. Under 1 000-meteren ramlet parkameraten, og skled inn i putene ved siden av banen.

Han hadde så høy fart at han spratt tilbake på banen, og der kom Brørby stormende i 50 kilometer i timen.

Han var maks uheldig, og fikk skøyta plantet i det venstre kneet. 19-åringen ble liggende på isen med et 25 centimeter langt kutt.

– Aldri sett noe så ille

Stevnelegen og helsepersonell kom raskt til stedet. Brørby ble sendt til Hamar sykehus, og senere overført til Bærum sykehus der han nå er operert.

Sesongen er definitivt over, men foreldrene håper nå at 19-åringen, som er nummer to i norgescupen for juniorer, kan returnere til skøytebanen.

SYDD: Brørbys kne etter operasjonen. Foto: PRIVAT

– Vi vet ikke noe enda, men legene håper at kneet skal fungere hundre prosent, sier pappa Trond Brørby.

Støttemeldinger

Ifølge Trond Brørby har ikke legene kontroll over smertene til sønnen. Samtidig som Håkon ligger på sykehuset, har støttemeldingene kommet på rekke og rad.

– Håkon har fått veldig mye støtte og hyggelige meldinger. Det setter både han og vi rundt ham stor pris på, sier pappa Brørby.

Han og moren, Inger-Lill Sundøen, er glade for all støtte og hjelp helt siden sønnen gikk i isen på søndag.

– Vi er utrolig glade for all hjelp han hittil fått. I Vikingskipet var det helt stor kompetanse til stede, og vi i familien er utrolig glade for all støtte Skøyte-Norge har gitt oss og Håkon. Dette beviser at Skøyte-Norge står samlet, sier foreldrene.

– To kniver under beina

GROTESK: Benet sto ut av såret før legene lappet sammen kneet. Foto: PRIVAT

Generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Halvor Lauvstad, har vært i kontakt med Brørby på SMS etter ulykken. Han var i hallen, men så ikke øyeblikket der uhellet inntraff.

– Han er en tøffing, og virker å være ved godt mot, forteller Lauvstad til NRK.

Han ser ikke hvordan dette kunne vært unngått.

– Da må du gå med rustning.

– Du går med to kniver under beina. Da kan det skje fryktelige ting, legger han til.