– Det er alltid enklere å komme frem dersom man kan fornavnet på rytterne rundt seg. Bruker man fornavnet til en konkurrent, eller sier noe på hans språk, kan han tro det er en lagkamerat som kommer. Da kan man utnytte det til å smette forbi. Man må bruke noen lure triks, sier Grøndahl Jansen om tjuvtriksene.

Han ble håndplukket av Dylan Groenewegen til årets Tour de France. Den norske Tour-debutanten skal skaffe spurtkanonen best mulig posisjon frem til det gjenstår 500 meter av etappen.

– Dersom alt går perfekt er min oppgave å kjøre alt jeg kan fra 1,5 kilometer til vi nærmer oss 500 meter fra mållinjen, fortalte Grøndahl Jansen til NRK før årets Tour de France.

Han sier at spurtene under verdens største sykkelritt er langt mer kaotiske enn det de ser ut som på TV.

– Man er mye borti hverandre, og det er små marginer som gjør at vi ikke velter. Samtidig er det vanskelig å kommunisere. Vi har tre ord vi bruker i spurtene, det er rolig, bli og gass, alt på nederlandsk. Så får man håpe at det ikke er andre nederlendere rundt oss.

– Føltes helt jævlig

På årets lengste etappe, som stort sett gikk i meget behagelig tempo, sikret Groenewegen Lotto-Jumbos første etappeseier under årets Tour de France. Groenewegen var helt overlegen i spurten, og vant foran Fernando Gaviria og Peter Sagan.

– For meg personlig var det en veldig oppløftende siste halvdel av løpet, sier Amund Grøndahl Jansen etter at Dylan Groenewegen var førstemann over målstreken i Chartres.

VIKTIG HJELPER: Amund Grøndahl Jansen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var en skikkelig opptur for laget, som har slitt i åpningen. Det var også en opptur for Grøndahl Jansen, etter fallet for tre dager siden.

– Jeg har slitt veldig i to dager etter velten min, og har hatt veldig vondt i beina. Jeg har følt meg skikkelig drit i to dager i strekk. Også i dag føltes det jævlig, men så løsnet det etter hvert, sier han til NRK etter målgang.

– Det blir en øl i kveld

Tour-debutantens styrke og tjuvtriks lønte seg i dag. Seieren var Groenewegens andre i Tour de France, hans første for året. Og det betydde mye for Grøndahl Jansen

– Når man hele dagen har vondt og det går opp og ned. Man har det bare vondt, og da er det bare jævlig. Men nå er jeg godt fornøyd

I kveld blir det litt ekstra god stemning i Lotto-Jumbo.

– Vi tar oss en øl nå, sier den norske spurtopptrekkeren.