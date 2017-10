Grindheim åpner for Haugesund-retur

Vålerenga-spiller Christian Grindheim (34) har fortsatt ikke fått tilbud om ny kontrakt og er ikke fremmed for en retur til gamleklubben: – Jeg er jo fra Haugesund. Jeg vet jeg skal hjem en gang. Men jeg har sagt til min familie at jeg ikke stresser med det. Jeg skal bo der lenge uansett. Min prioritet nå er å hjelpe Vålerenga, sier Grindheim til NRK. Haugesund-trener Eirik Horneland sier veteranen er interessant for klubben. – Christian er en veldig god fotballspiller og har mye å by på fremdeles, og så får vi se om det er rett «timing» i forhold til det, sier Horneland.