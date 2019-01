Vonn gir ikke opp VM ennå

Lindsey Vonn var redd karrieren var over etter comebacket i Cortina sist helg, men 34-åringen er mer optimistisk nå. På Instagram skriver hun at smertene hun kjente i super-G-rennet trolig stammer fra en ny skade som hun pådro seg under trening sist fredag.

– Ettersom det er en ny skade, er jeg i troen på at det kan fikses, skriver hun.