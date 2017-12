Grimsbø om veien til VM: – Det føltes bekmørkt

Det var ingen selvfølge at Kari Aalvik Grimsbø skulle til VM i Tyskland for å vokte buret i jakten på sitt 10. mesterskapsgull med håndballjentene.

For i mai måtte hun nok en gang operere en meniskskade i kneet, og legene kunne ikke gi henne svaret på når hun ville være tilbake, men anslo august eller september.

– I sommer, når man er i starten av en opptreningsperiode og det er lite man får gjort, føltes det litt bekmørkt. Veien frem føltes veldig lang da, forteller Grimsbø.

13 mesterskap for Norge

NRK møtte keeperen i hjembyen Györ i Ungarn for å gjøre dette intervjuet. Det var samme dag som VM-uttaket ble kjent i Norge. Keeperstjernen hadde frem til da forsøkt å tenke så lite som mulig på mesterskapet, for å unngå å legge press på seg selv.

Lettelsen var derfor stor da hun fikk beskjed om at det er plass til henne også i år - i hennes 13. mesterskap for Norge.

Grimsbø spiller i det ungarske storlaget Györ, en by og klubb hun trives godt i. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Da jeg begynte å komme i gang med litt håndball og så hvor stor fremgang jeg hadde, øynet jeg et håp om det kanskje kunne være mulig. Så lenge jeg lyttet til kroppen og ikke presset meg for hardt. Sammen med helseteam i Norge og i Ungarn, gikk det, sier 32-åringen.

– Var du inne på tanken at du kanskje var ferdig som håndballspiller?

– Det var et lite sekund der hvor det streifet meg etter både skade og operasjon. Jeg har fått et varseltegn på at det er viktig å ta vare på seg selv, svarer Grimsbø etter en liten tenkepause.

– Lært mye av skadene

Hun var i opptrening hver eneste dag hele sommeren - flere enn hun både hadde trodd og håpet. Arbeidet Grimsbø la ned var grundig.

Grimsbø er fortsatt topp motivert, selv med 13 mesterskap for Norge. Her er hun på treningssenteret i Ungarn. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Hun ga alt. Hun skulle tilbake.

– Hadde det vært en normal jente så hadde jeg vært veldig imponert, men siden det er Kari så er jeg ikke like imponert. Jeg vet at om noen ville være i stand til dette, så er det henne. Hun har jobbet fantastisk, skryter keepertrener Mats Olsson.

Selv om kneet har plaget henne siden EM i 2014, satser Grimsbø videre mot OL i 2020.

– Viljen og følelsen av at jeg fortsatt har noe å gi, gir motivasjon. Jeg har lært utrolig mye av skadene over årene som har gått. Hvis jeg blir enda flinkere til å ta vare på meg selv og lytte til kroppen, så skal jeg klare å holde på noen år til, mener hun.

– Jeg har innsett at jeg ikke er 25 lenger og kan ikke trene på samme måte som da. Nå har jeg rutinen som gjør at jeg klarer å gjøre de riktige vurderingene, sier Grimsbø med et smil.