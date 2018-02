Norsk gullfest: Se høydepunktene fra dagen her.

Det var kanskje ikke så mange som så det komme. Ikke engang Ragnhild Haga selv.

Nå er hun olympisk mester etter å ha knust storfavoritten Charlotte Kalla med 20,3 sekunder på 10 km fristil i Pyeongchang.

Kontrasten til VM i Lahti for et år siden, er enorm. Der gikk Ragnhild Haga rundt som reserve, helt til hun slapp til på den avsluttende tremila og sikret seg en fjerdeplass.

De negative opplevelsene fikk konsekvenser.

– Jeg ble lei av å være reserve og satte meg som mål i vår å ta medalje i OL, sier Ragnhild Haga.

Få oversikt: Dette skjer i OL torsdag

Kuttet treningsmengden

Skulle hun bli det, måtte hun gjøre noe annerledes. Hun bestemte seg for å være mindre opptatt av hva Marit Bjørgen og de andre lagvenninne gjorde på trening og mer opptatt av hva som var best for henne.

– Det gjorde noe med henne å være reserve i Lahti i fjor, jeg tror det gikk en liten faen i henne med tanke på at hun ville være en del av laget som skulle gå skirenn i mesterskap, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad, som har jobbet med Haga siden tiden på rekruttlandslaget.

Ett grep var å droppe en høydesamling i fjor høst. Men det viktigste grepet var å trene mindre – og mer bevisst.

– Jeg føler det har vært medisinen, å skille veldig tidlig mellom rolig og hardt, så man har overskudd til å gjøre nøkkeløktene som skal til, sier Svarstad.

GULL: Se Ragnhild Haga sikre gullmedaljen i NRKs nyhetssending. Bilder fra TV Norge. Du trenger javascript for å se video. GULL: Se Ragnhild Haga sikre gullmedaljen i NRKs nyhetssending. Bilder fra TV Norge.

Lytter mer til seg selv

Høsten før VM i Lahti var Haga på felgen. Det unngikk hun høsten før OL i Pyeongchang.

– Hun har tatt ned treningen litt og hatt mer fokus på overskudd. Hun har ikke holdt følge med gjengen på alle økter. Hun har lyttet litt mer til seg sjøl, sier Svarstad, og utdyper:

– Det kan være så enkelt som at hun tar det litt med ro på langtur. Hun har vært fornuftig på samling, og veldig fornuftig utenfor. Hun har hatt god kontroll.

Resultatene har heller ikke latt vente på seg. Ragnhild Haga har hatt en strålende sesong i skøyting.

Hun tok sin første verdenscupseier da hun hadde beste etappetid på den avsluttende fristilsjaktstarten under verdenscupåpninga i Ruka. Allerede da fortalte Haga NRK om de nye grepene, men det var fortsatt for tidlig å si om det ville vare helt til OL.

IMPONERT: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad er imponert over Hagas snuoperasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bjørgen: – Hun er veldig smart

De to gangene det har vært 10 km fristil med intervallstart i vinter, har hun vært nummer to. Rett før OL var hun nummer tre på 10 km fellesstart i skøyting i Seefeld.

Hun har med andre ord vært på pallen i alle de fire fristilsrennene hun har gått i verdenscupen før OL.

Med OL-gullet i lomma kan Ragnhild Haga betale at grepene at hun har fått full uttelling for å stole mer på seg selv.

– Jeg har virkelig lagt en bra plan i år og skjønte at jeg kanskje måtte være på pallen i verdenscupen før jul hvis jeg skulle ha noen som helst mulighet mot mer meritterte lagvenninner. Og det er utrolig gøy å ha dagen, det er ingen selvfølge, konstaterer Ragnhild Haga.

– Det står stor respekt av å store på seg selv og gjøre det som er viktig for en selv, det tror jeg er veldig viktig for å bli en god skiløper. Hun er veldig smart i treninga si, tatt grep og det har funket, sier Marit Bjørgen.

Aldri aktuelt å vrake Haga

Etter at hun bare ble nummer 15 på fellesstarten med skibytte, som innledet OL, ble det spekulert i om Haga ville bli vraket til favorittdistansen.

Men plassen på laget var aldri truet:

– Nei, vi vurderte det slik at hun som vår beste løper på 10 km skøyting i år skulle få gå den disiplinen. Vi hadde ståltro på henne til dagens løp, sier Sjur Ole Svarstad.

– Så i den grad det var diskusjon om uttak, var ikke hun på vippen?

– Nei, Ragnhild har vært på pallen i hvert eneste løp i hele år, så det føltes veldig bankers.

Charlotte Kalla tok sølvet, mens Marit Bjørgen og Krista Pärmäkoski delte bronsen.

Ingen av dem kunne true Ragnhild Haga.

– Jeg må nesten være så ærlig å si at det er litt rørende, smiler Sjur Ole Svarstad.