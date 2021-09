Gregersen-overgang bekreftet

Elverum-jubel i serieåpningen

Regjerende mester Elverum slet seg til 34–33 borte mot Drammen da herrehåndballen kastet i gang den nye seriesesongen tirsdag.

Vertene var foran med fire mål i lange strekk etter pause, men avslutningen ble intens. Kjappe scoringer på rappen tok Elverum opp på 31–31 med underkant av fem minutter igjen.

I sluttsekundene scoret Dominik Máthé vinnermålet. Det var et hardt slag for et Drammen-lag som ikke hadde ligger under siden åpningskvarteret.

Sist sesong ble Elverum kåret til mester med 22 poeng etter kun tolv spilte kamper. Koronasituasjonen gjorde at sesongen måtte avbrytes, og det ble heller ikke et sluttspill. Drammen ble ligatreer med 15 poeng. (NTB)