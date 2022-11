Greenwood rettssak utsatt med ett år

Dropper OneLove-kapteinsbind

Fifa har bestemt seg for å straffe kapteiner som ønsker å bære OneLove-kapteinsbindet under VM i Qatar med et gult kort.

I en felles uttalelse sier de syv europeiske landene som sto bak OneLove-kampanjen:

«Vi kan ikke putte spillerne våre i en posisjon hvor de kan få sportslige sanksjoner, inkludert gult kort. Derfor har vi bedt kapteinene om å ikke benytte armbindene i VM».

England, Nederland, Danmark, Tyskland, Wales, Belgia og Sveits har derfor valgt å droppe å bruke det LHBT+-vennlige kapteinsbindet.

«Vi beklager dypt at det ikke var mulig å komme til en fornuftig løsning sammen. Vi står for OneLove-budskapet og vil fortsette å spre det, men vår førsteprioritet i verdensmesterskapet er å vinne kampene. Da vil du ikke at kapteinen skal starte kampen med gult kort.», heter det i en uttalelse fra det nederlandske fotballforbundet (KNVB).

Det danske fotballforbundet (DBU) sier at de ikke ønsker ikke at spillerne og lagets prestasjoner skal lide på grunn av markeringen.

Harry Kane, Virgil van Dijk og Gareth Bale blir dermed ikke å se med «OneLove» på overarmen i deres åpningskamper mandag.