Greenwood mistenkes også for drapstrusler

Manchester United-spilleren Mason Greenwood ble tirsdag også mistenkt for seksuelt overgrep og drapstrusler. Han var fra før mistenkt for vold og voldtekt.

Det melder britiske medier, blant dem Sky Sports og BBC. Greenwood ble søndag pågrepet av politiet i Manchester etter at en kvinne anklaget ham for vold og voldtekt.

Det er ikke kjent om mistanken om seksuelt overgrep og drapstrusler er mot samme kvinne. Politiet i Manchester skriver i en pressemelding at de etter avhørene de siste dagene, har valgt å utvide saken mot ham.

«Han fortsetter å bli avhørt etter at vi har fått en forlengelse til i morgen (onsdag). Som følger av avhør så langt, er han arrestert videre mistenkt for seksuelt overgrep og drapstrusler», sier politiet ifølge magasinet The Athletic.

Greenwood har ennå ikke uttalt seg offentlig om anklagene mot ham. Manchester United har suspendert Greenwood fra treninger og kamper «inntil videre».

(NTB / NRK)