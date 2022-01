Greenwood får trenings- og kampforbud

Det opplyser Manchester United i en uttalelse til flere engelske medier.

Avgjørelsen kommer etter anklager om vold rettet mot Manchester United-spiller Mason Greenwood. Søndag publiserte en kvinne bilder og lydopptak med påstander rettet mot briten.

Klar over bilder

– Mason Greenwood vil ikke returnere til trening eller spille kamper inntil videre, skriver Manchester United i en uttalelse, ifølge flere journalister som er tett på klubben.

Klubben skrev følgende i en uttalelse tidligere søndag.

– Vi er klar over bildene og anklagene som sirkulerer på sosiale medier. Vi kommer ikke til å komme med en ny kommentar til fakta har blitt klargjort. Manchester United tolerer ikke vold på noen som helst måte.

Politiet undersøker

Greater Manchester Police har også uttalt seg i saken. I en pressemelding sier de at de klar over saken.

– Greater Manchester Police er klar over bilder og videoer som sirkulerer på sosiale medier. Undersøkelser pågår for at vi skal få hele bildet.