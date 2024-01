Greenpeace i strupen på Skiforbundet: – Tragikomisk

– Dei må meine det dei skriv og seier. Dette er det motsette, seier Frode Pleym overfor NRK. Han er leiar i Greenpeace Norge.

Denne helga blir det konkurrert i ein ny verdscuprunde i sveitsiske Goms. Dit reiste fleire av dei norske kvinnene direkte frå Oberhof.

Det var likevel ikkje slik opplegget frå Skiforbundet var.

Dei hadde heller lagt opp til heimreise til Noreg etter Oberhof-renna og deretter ny flytur ned til Sveits onsdag.

I ein artikkel publisert på Skiforbundets eigne nettsider i november 2023 står det følgande:

«Målet er å redusere klimagassutslepp også innan skiidretten, i tråd med Noregs og internasjonale utslepps- og klima-/miljømål.».

– Dette har vore diskusjonar gjennom sommar og haust. Tidlegare i haust vart det teke ei avgjerd om at ein skulle reise heim etter Oberhof. Om nokon ville ordne seg sjølv, som det blei gjort førre sesong, så var det heilt opp til dei å gjere det, seier landslagskoordinator Ulf Morten Aune til NRK.

Skyss til Sveits

Landslagsløparane Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold og Ane Appelkvist Stenseth, og rekruttløparane Margrethe Bergane, Maria Hartz Melling og Kristin Austgulen Fosnæs, var dei seks som reiste direkte mellom dei to verdscupstadene.

Utøvarane fekk skyss frå fleire hald for å komme seg til Sveits. I Sveits dekte dei sjølv opphaldet fram til resten av verdscuptroppen reiste ned onsdag.

– For min del tenkte eg at det var det mest optimale, ettersom det blei så kort tid heime. At det ikkje var verd å få to ekstra reisedagar med fly og slikt. I tillegg til at det er litt høgde her, så var det ei fin løysing, fortel Myhrvold til NRK.

Ifølge NRKs langrennsekspert, Therese Johaug, var den same problemstillinga oppe mellom verdscuprenna i franske Les Rousses og italienske Toblach i månadsskiftet januar/februar i fjor.

På spørsmål om klimautslepp var ein del av vurderinga løparane gjorde, svarer Stenseth:

– Det har jo vore prata mykje om det. Kanskje litt av grunnen til at dei prøver å legge verdscuprenn ikkje så langt frå kvarandre er at det skal vere mogleg å dra direkte mellom. For oss er det herleg å sleppe flyturane òg, det har jo vore mykje vêr i det siste.

– I framtida burde det bli lagt meir til rette for at ein kan reise litt smartare rundt på verdscuphelgane, synest Myhrvold.

NRK kartla tidlegare i vinter klimautsleppa til dei norske vinterutøvarane:

– Tragikomisk

Pleym i Greenpeace ristar på hovudet over at langrennsløparane måtte fikse dette sjølv.

– At dei ikkje støttar utøvarar som både reduserer utslepp og får førebu seg best mogleg, det er tragikomisk. Meir tragisk enn komisk. Det viser at det er minst ei femmil mellom ord og handling på klima i leiinga i Skiforbundet, seier han.

Skiforbundet seier dei har stor respekt for arbeidet til Greenpeace, men meiner kritikken er «tabloid».

– For å svare med Pleyms eigen illustrasjon, eit Vasalopp mellom verkelegheita og det bildet Pleym tabloid prøver å skape basert på NRKs førespurnad. Vi går som Pleym godt veit framfor, blant anna ved å kartlegge og prøve å redusere eigne utslepp på WC-nivå med klimaverktøyet Green Producers Tool, samtidig som vi har vore klare på at det å drive toppidrett på internasjonalt nivå krev svært mykje reising, ikkje minst med fly, seier organisasjonssjef Ola Keul til NRK.

ORGANISASJONSSJEF: Ola Keul. Foto: NTB

I Greenpeace er Pleym tydeleg oppgitt over at utøvarar må ordne meir miljøvennlege alternativ sjølv:

– Nå veit ikkje eg bakgrunnen til kvifor desse utøvarane har valt å køyre i bil til neste stad utover å kunne førebu seg, men faktum er at det sparer utslepp. Det skal påskjønnast.

– Det skal ikkje straffast på lommeboka til utøvarane. Det er ein kostnad som Skiforbundet skal og må ta, viss dei meiner alvor med at dei vil kutte utslepp, seier Greenpeace-leiaren.

Skiforbundet har tidlegare fått kritikk for at dei er sponsa av selskap som driv med petroleumsutvinning, som blant anna Equinor.

– Vi er opptatte av å utfordre alle samarbeidspartnarane våre på om dei har planar for ambisiøs, grøn omstilling, på same måte som vi skal utfordre oss sjølve, sa Keul til NRK tidlegare i vinter.

– Det provoserer meg ekstra fordi dei så varmt forsvarar oljesponsen frå Equinor og snakkar seg varm om at dei skal kutte utslepp internt. Men dei gjer jo ikkje det, seier Pleym.

– Må kutte utslepp overalt

NRK har spurt Skiforbundet om vurderinga dei gjorde da dei valde reiseruta, og korleis klimautslepp og økonomi påverka dette.

– Vi fører klimarekneskap for all reiseverksemd på WC-nivå fordi vi, som alle andre i samfunnet, må redusere eigne utslepp. Samtidig vil reiseplanlegging for dei beste idrettsutøvarane i verda vere ei heilskapsvurdering der forhold som kan påverke prestasjon, økonomi, familie og personlege forhold òg speler inn, utan å gå detaljert inn på denne konkrete situasjonen, forklarer Keul og legg til:

– Reisene i langrenn blir òg planlagde i stor grad fleire månader i forkant og ofte veit ein ikkje kva løparar som skal gå før den aktuelle veka.

Greenpeace-leiaren meiner Skiforbundet som ein stor skinasjon bør gå i brodden som ein nasjon som kuttar på reiser, der det kan vere mogleg.

– I det store bildet er det jo langt større utslepp frå olja enn nokre skarve skiløparar som flyg på kryss og tvers, men poenget er at vi må kutte utslepp overalt, seier han, og fortset:

– Skiforbundet burde påskjønne enkeltutøvdrar som ved å bli både førebur seg best mogleg og får eit lågare klimaavtrykk. Det blir heilt galne og feil signal å nærmast straffe utøvdrar som ikkje fly når lågare utslepp er nettopp det skisporten treng, seier Pleym.