– Det er fremdeles et stort usikkerhetsmoment som kvinnelig fotballspiller rundt det å få barn og hvordan man blir tatt vare på når man skal tilbake. Jeg tenker at det er viktig å ha et system rundt seg som gjør at man føler at det er mulig å få barn mens man spiller, sier Caroline Graham Hansen.

Hun påpeker at det er veldig få kvinnelige fotballspillere som får barn mens de er aktive, og tror noe av grunnen er at det ikke har vært noe system rundt spillerne som har ivaretatt deres interesser.

Hansens inntrykk stemmer overens med funnene i en FIFPRO-rapport fra 2017. Der kom det frem at kun to prosent av kvinnelige fotballspillere hadde barn, mens 47 prosent sa at de ville legge opp tidlig for å starte en familie. En viktig grunn til dette var mangelen på rettigheter i forbindelse med fødsel.

– Det funker jo i det vanlige samfunn

Men den siste tiden har kvinnelige fotballspilleres rettigheter havnet i fokus.

I januar innførte Fifa flere tiltak for å sikre rettighetene til spillere som blir gravide, deriblant fødselspermisjon på minimum 14 uker. En minimumsperiode som riktignok har blitt kritisert for å være for lav.

MOR: Amerikanske Alex Morgan er en av få toppfotballspillere som har fått barn og så returnert til fotballen. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

I tillegg vil klubber som diskriminerer spillere som blir gravide bli straffet i form av bøter og overgangsnekt. Fifa vil også pålegge klubbene å ha rutiner for tilbakekomst etter fødsel.

Med de nye retningslinjene fra UEFA for mesterligasesongen 2021/2022 vil det også bli enklere for klubbene å erstatte spillere som blir gravide og som skal i fødselspermisjon.

– Jeg har ikke tenkt på det personlig, men det er jo selvfølgelig at utviklinga må gå den veien. Legge mer og mer til rette for at kvinner både kan utøve idretten på høyt nivå, og tenke på familie. Det funker jo i det vanlige samfunn, så da burde det jo også funke i sportsverdenen, selv om vi bruker kroppene våre på en helt annen måte, sier Ada Hegerberg.

Graham Hansen mener tiden vil vise om disse endringene er tilstrekkelige.

– Vi tar det steg for steg. Rom var ikke bygd over natten, så det er bra vi begynner et sted, så får vi håpe at utviklingen går like raskt der som den har gått på veldig mange andre steder innenfor idretten vår de siste årene.

MESTERLIGAVINNER: Caroline Graham Hansen vant mesterligaen for første gang med klubben sin Barcelona tidligere i år. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Skal vise alle mesterligakampene gratis

Mye har skjedd i internasjonal kvinnefotball den siste tiden, og fra og med i år vil mesterligaen for kvinner få et stort løft.

I tillegg til et helt nytt format der kvinnene for første gang vil ha et gruppespill, VAR-teknologi i alle sluttspillkampene og en klar økning i inntektene til klubbene som deltar, vil også alle mesterligakampene bli gjort tilgjengelige gratis på YouTube de neste to årene.

– Det er jo dette vi har ønsket oss. At alle skal kunne se alt av mesterligaen, lett tilgjengelig, uansett hvor man er. Jeg tror det er veldig bra for å skape interesse, og det er lettere å bygge profiler når du kan se dem spille når du vil og hvor du vil, sier Graham Hansen som scoret og vant mesterligafinalen med Barcelona tidligere i år.

SMILER: Lyon-profil Ada Hegerberg gleder seg til nytt mesterligaformat og til at fansen kan se alle mesterligakampene gratis. Foto: JEFF PACHOUD

Både hun og Hegerberg er ambassadører for DAZN, den nye rettighetshaveren for kvinnenes mesterliga.

– Jeg kjenner noen foreldre i alle fall, mor og far, som har lett etter stream og til og med slitt med å finne finalen i mesterligaen, så det her er rått, mener Hegerberg.

Hun tror det vil ha en stor påvirkning på interessen for kvinnefotball ved at kampene blir mer tilgjengelige for folk flest.

– Jeg velger ikke å si at vi skal være så utrolig takknemlige for at det her skjer, for det er på tide at det skjer og, men heller pushe på at vi holder utviklinga oppe, avslutter hun.