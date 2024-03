– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gråter. Jeg tror jeg er litt overveldet. Jeg er litt skuffa nå og så er jeg også veldig stolt over alt jeg har fått til. Så er det lett for at man bare blir skuffa. Når jeg blir overveldet så begynner jeg å gråte, sier Tandrevold.

For før verdenscupavslutningen i Canmore, ledet Tandrevold verdenscupen sammenlagt med 73 poeng.

To renn senere, og med ett renn igjen av sesongen, er nordmannen 61 poeng bak ledende Lisa Vittozzi. Da tok følelsene overhånd for det norske skiskytteresset.

– Man føler man er veldig nærme, men samtidig veldig langt unna. Da blir det litt mye, sier Tandrevold.

– Man glemmer de styrkene man har

Det var nettopp duellen mellom Tandrevold og Vittozzi som var det folk snakket om før rennet. For da Vittozzi vant sprinten på torsdag, og Tandrevold ble nummer 17, var ledelsen omtrent spist opp.

Etter lørdagens renn er den ikke bare spist opp. Tandrevold så ut til å klatre på resultatlisten, men med fire bom på de to siste skytingene, ble det til slutt en 19. plass. Sammenlagtseieren i verdenscupen virker dermed å være kjørt før sesongens aller siste renn søndag.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke er verdens beste skiskytter akkurat nå. Jeg har lyst til å bli som dem, ha den selvtilliten på skytebanen som jeg ikke har nå, sier Tandrevold og fortsetter:

– Jeg føler at jeg har brutt en del barrierer i år. Så føler jeg egentlig bare at det er meg selv og mine egne tanker som kan stoppe meg. Det er det jo mulig å gjøre noe med.

– Hvordan skal du jobbe med det?

– Først og fremst må jeg lære meg å takle dere (media) på en god måte, det syns jeg kan være litt vanskelig av og til. Det er veldig lett å henge seg opp i det som ikke er bra. Det er vanskelig når man er toppidrettsutøver og generelt i livet. At man glemmer de styrkene man har. Det har jeg lyst til å bli litt bedre på.

VINNER: Ingrid Landmark Tandrevold mottok torsdag kula etter seier i sprint-cupen. Foto: AP

Ble trøstet av lagvenninne

Etter rennet satt Tandrevold lenge i målområdet og så tomt ut i luften. Bort kom Ida Lien som trøstet lagvenninnen så godt hun kunne.

TRØSTET: Ida Lien (til høyre) var raskt borte hos Tandrevold for å gi noen støttende ord. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg ville høre hvordan det gikk. Det er jo spennende i sammendraget her. Hun er kanskje litt skuffet i dag, men jeg vet at hun elsker fellesstarter. Vi skal ikke gi opp den ennå, sier Lien til NRK.

– Hvordan skal dere oppmuntre henne – hun er jo veldig lei seg her – til siste renn?

– Vi skal støtte så godt vi kan. Kanskje ta henne med ut og spise i kveld. Gjøre litt andre ting, så tror jeg det blir bra i morgen.

Foran egen plan

Før søndagens aller siste renn, virker det å være avgjort hvem som tar sammenlagtseieren i verdenscupen. Lisa Vittozzi leder nå med 61 poeng ned til Tandrevold. Kun en italiensk helsprekk i siste renn kan sørge for en norsk sammenlagtseier.

– Det er utrolig å være tilbake i gul trøye. Jeg prøvde å fokusere på mitt eget løp, selv om jeg var litt nervøs i dag morges. Men jeg taklet heldigvis presset godt, sier Vittozzi.

Likevel ser Tandrevold lyst på søndagens fellesstart.

– Jeg har lyst til å vise hva jeg kan, hva som bor i meg og hva som har bodd i meg i år. Kanskje det hjelper å få ut litt følelser i dag, for akkurat nå er det litt mye for meg. Så har jeg pms i tillegg, så da sitter jo tårene litt løsere. Jeg må prøve å skyte med det også. Akkurat nå gleder jeg meg veldig til i morgen, da kan man senke skuldrene litt også, sier hun.

BLANDEDE FØLELSER: Ingrid Landmark Tandrevold var overveldet av følelser etter lørdagens renn. Foto: Javad Parsa / NTB

Tandrevold har ledet verdenscupen sammenlagt store deler av 2024.

– Hva er det som gjør at du ikke bygger selvtillit av det?

– Det vet jeg ikke. Jeg har hatt mye bedre selvtillit og fått til mye mer i år enn tidligere. Jeg har jo egentlig ganske bra selvtillit, men kanskje ikke det siste kneppet for å stole på meg selv og ta steget opp som verdens beste skiskytter.

Samtidig kommer hun med en svært oppløftende beskjed:

– Jeg hadde ikke planlagt å være med å kjempe om det i år. Jeg er foran min egen plan og jeg er sikker på at jeg har alle muligheter i årene som kommer.