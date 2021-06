Gråtkvalt Cavendish vant etter fem år

Mark Cavendish har vært langt unna sitt gamle nivå i mange år. Etter at hans og Eddy Boasson Hagen sitt Dimension Data-lag ble lagt ned, vurderte sågar briten å legge sykkelskoene og sykkelen på hylla.

I stedet fikk Cavendish et uimotståelig tilbud om å kunne avslutte karrieren hos hans gamle lag, Deceuninck-Quick-Step, hvor han vant og vant i sine tre sesonger mellom 2013 og 2015. Det har blitt en gedigen opptur.

Derfor ble dagens spurtseier på den fjerde etappen av årets Tour de France så følelsesrik for 36-åringen. Ingen kunne true mannen fra Isle of Man på oppløpet. Etter spurten fikk han gode gratulasjoner av omtrent hele feltet og store klemmer fra lagkompisene Michael Mørkøv og Julian Alaphilippe.

En meget rørt Mark Cavendish gratuleres av sin danske lagkamerat Michael Mørkøv Foto: Tim De Waele / Reuters

Trodde ikke på Tour-deltagelse

Cavendish brøt sammen i tårer. Og i intervjuet i etterkant slet han med å fullføre setningene, så rørt var han.

–Jeg trodde ærlig talt jeg aldri skulle få sykle dette rittet igjen.Bare å være her er en drøm og spesielt i seg selv, sa en gråtkvalt Mark Cavendish i et intervju vist på TV 2.

Cavendish er nå bare tre seire bak rekorden til legendariske Eddy Merckx, som står med 34 etappeseiere i Tour de France

– Dette er en lagseier. Det var så mange mennesker som ikke trodde på meg, men disse gutta gjorde det. Du har verdensmesteren i den grønne trøya, som gjør den siste avgjørende drajobben for meg.

Cavendish var verdens desidert beste sprinter i nesten et tiår mellom 2007 og 2016. Etter en tung periode i Dimension Data har Cavendish innrømmet at han slet med depresjoner. Comebacket i Quickstep har gjort ham godt, og etter et sterkt ritt i Belgia rundt fikk han grønt lys for Touren.

– I Deceuninck-Quick-Step er verdens beste syklister, så jeg hadde aldri trodd jeg skulle få sykle her. Men ting har falt på rett plass for meg. Jeg ønsker aldri at fæle ting skal skje med andre, men det er fint å bare ha litt flaks for meg selv etter det siste året, sier Cavendish til BBC.

Et av tidenes comeback

NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg er mektig imponert over at Cavendish nå er tilbake og hevder seg i disse prestisjetunge massespurtene, som 36-åring.

– Jeg tror det var over alles forventning. Man trodde kanskje spurtbransjen var forbeholdt de unge og gærne, så kommer han og er den nest eldste massespurtvinneren i Tour de Frances historie. Han er den største spurteren i Tour de France-historien nå. Om det ikke er tidenes comeback, så er det ikke langt unna, roser Stoltenberg.

Også for seks år siden vant Cavendish en spurt inn til Fougères, som var målgang på dagens etappe. Da syklet han også for Quickstep. Nå, etter fem år er Cavendish endelig tilbake på topp.

Stoltenberg mener det sier mye om Cavendish sin mentale styrke at han har klart å kjempe seg tilbake.

– Det sier mye om hvordan han har klart å holde troen på seg selv gjennom så mange år. Det er en tøff jobb. Det trodde jeg ikke var mulig. At han ikke ga opp dette, det forteller mye om ham. Hans mentalitet er virkelig solid.