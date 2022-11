La Liga vil ha Juventus straffet umiddelbart

Juventus blir gransket for økonomisk triksing. I Spania kommer det krav fra La Liga-ledelsen om sportslige sanksjoner mot den italienske storklubben.

Den spanske toppdivisjonen har lenge fulgt med på det som skjer i Juventus. Allerede i april sendte La Liga en klage til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om norditalienernes mulige brudd på regler for økonomisk fair play.

Nå vil de ha Juventus straffet for å sette et eksempel i jobben for å gjøre fotballen i Europa økonomisk bærekraftig.

«Vi krever umiddelbare sportslige sanksjoner mot klubben av relevante instanser», står det i en uttalelse fra La Liga. Der heter det videre at «økonomisk bærekraftighet er helt avgjørende for å beskytte fotballen som en virksomhet».

Påtalemyndigheten i Torino har siden i fjor etterforsket Juventus etter påstander om ulovlig regnskapsføring og uregelmessigheter rundt overganger og låneavtaler for flere spillere. Mandag kveld kom nyheten om at hele klubbstyret hadde trukket seg.

Det inkluderte Juventus' mangeårige president Andrea Agnelli. Årsaken ble oppgitt å være den pågående politietterforskningen. Italias fotballforbund har også satt klubben under lupen.

