– De siste dagene har jeg tenkt mye på hva jeg kan si, men sannheten er at jeg ikke kan si noe. Dette er veldig vanskelig for meg etter så mange år. Jeg har vært her hele livet mitt. Jeg er ikke klar for dette, sa Messi, mens tårene trillet.

Pressekonferansen pågår fortsatt, og NRK kommer til å oppdatere denne artikkelen

Søndag kalte Lionel Messi inn til sin første pressekonferanse etter den varslede Barcelona-exiten.

Argentineren har vært i Barcelona siden 2004, men tidligere i uka ble det klart at han skal forlate katalanerne etter kontraktstrøbbel.

Med skjelvende stemme fortalte Messi at han på ingen måte har lyst å gi seg i Barcelona. Foto: Joan Monfort / AP

Under pressekonferansen la ikke Messi skjul på at det skjer mot hans vilje.

– Jeg og familien min ville bli her. Tiden vi har hatt her, har vært fantastisk. I dag må jeg si farvel til alt dette. Jeg har vært her siden jeg var 13 år, og etter 21 år drar jeg med kona mi, med mine tre katalansk-argentinske barn, og jeg kan ikke si at vi ikke skal komme tilbake, for dette er hjemmet vårt. Jeg har lovet barna mine det, sa Messi.

– Jeg har så mye respekt for denne klubben. Den har hjulpet meg til å bli bedre og til den personen jeg er i dag. Jeg har gitt alt for denne klubben fra første til siste dag, sa han.

Det sier litt om Messis posisjon i klubben at det i anledning pressekonferansen hadde møtt opp så mye folk utenfor Barcelonas stadion at man skulle tro det skulle spilles kamp der. Også mange av Messis nåværende og tidligere lagkamerater var til stede under pressekonferansen, og flere gråt.

Her ankommer Messis bil i forkant av pressekonferansen. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Torsdag bekreftet Barcelona at Messi ikke signerer noen ny avtale. Selv om partene var enige, setter La Ligas økonomikrav en stopper for at argentineren kan fortsette i klubben.

– Vi trodde at en femårskontrakt ville bli godkjent i tråd med La Liga-reglene. I andre land har det fungert, men her blir det ikke akseptert, sa klubbpresident Joan Laporta.

Messi har blitt kåret til verdens beste spiller en rekke ganger. Foto: LLUIS GENE / AFP

Dermed må Barcelona og Messi gå hver til sitt.

– Leo hadde lyst til å bli, så han er ikke fornøyd. Vi ønsket alle at han skulle bli, men vi må forholde oss til realitetene, og det er en realitet som ikke kan endres. Han vet at jeg ønsker ham det beste uansett hvor han går, sa klubbpresidenten.

Messi ryktes til PSG, og han innrømmer at det er en mulighet.

– Ingenting er klart, men det er en mulighet. Helt ærlig, da pressemeldingen ble sendt ut, fikk jeg mange telefoner. Men ingenting er klart, sa Messi da han fikk spørsmål om hvor han skal spille neste sesong.

Også i fjor gikk det rykter om at Messi kom til å forlate Barcelona, og det innrømmer han var på trappene da.

– Helt ærlig, i fjor, med alt det håpløse med Burofax, var jeg overbevist om hva jeg ville si, men i år har det ikke vært det samme. Dette året har jeg og familien min vært sikker på at vi ville bli her, det er det vi har villet mer enn noe annet, sa Messi.

Enkelte har lurt på om Messi egentlig virkelig skal forlate Barcelona, eller om det hele er et forsøk på å legge press på La Liga for å lette på reglene.

Det avfeide Messi.

– Dette er slutten i denne klubben, sa han.