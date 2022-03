Gråt seg til søvn før gymtimer – så snudde alt for gullhåpet

Kapteinen brente straffe – gir seg på Tyrkias landslag

Burak Yilmaz har spilt sin siste landskamp for Tyrkia. Det skjer etter at han brente et avgjørende straffespark i VM-omspillskampen mot Portugal torsdag.

Lille-angriperen reduserte først etter 64 minutter. Fem minutter før slutt kunne han sørget for 2–2 og ny spenning i oppgjøret, men straffesparket gikk over mål. Portugal vant til slutt 3–1 og skal møte Nord-Makedonia til en kamp om VM-billett til Qatar.

36 år gamle Yilmaz har spilt 77 kamper for Tyrkia og scoret 31 mål.

– Jeg er fortsatt i sjokk over at jeg bommet på straffesparket. Nasjonen vår er rystet. Jeg er virkelig, virkelig lei for det. Dette var min VM-sjanse. For i dag er det slutt, sa Yilmaz etter kampen, ifølge goal.com. (NTB)