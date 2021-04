– Vi gjer mykje bra, men så er det som alle andre organisasjonar alltids mogleg å bli betre, seier generalsekretær i tennisforbundet, Aslak Paulsen.

På forsommaren i fjor skreiv NRK og fleire andre medium om misnøye i tennisforbundet. Toppspelarane følte seg oversett, prioriteringane til forbundet vart kritiserte og bonusordninga til den tidlegare generalsekretæren vart kalla «direkte hårreisande».

– Det kom mange skuldingar mot tennisforbundet. Eg synest det var krevjande, men når du står i det så må du prøve å ta til oss den informasjonen som kjem, omarbeide han og prøve å komme styrkte ut på den andre sida, seier Paulsen.

– Hemmar utviklinga

Kritikken enda med ei ekstraordinær generalforsamling i forbundet. Enkelte kravde ei ekstern gransking, men ein landa i staden på ei løysing med ei intern evaluering.

EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING: Sommaren 2020 bestemde tennistinget at ei arbeidsgruppe skulle sjå på korleis tennisforbundet kan forbetrast.

Rett før påske kom rapporten frå arbeidsgruppa. Der peikar dei på 45 konkrete forslag til tiltak for forbundet. Mellom anna korleis forbundet skal betre kommunikasjonen, endre prioriteringar og skape ein betre kultur i norsk tennis.

«På ei side har NTF i løpet av seinare tid utvikla fleire velfungerande konsept som norske tennisklubbar er godt fornøgd med. På ei anna side finst fleire utfordringar som tilsynelatande hemmar utviklinga av både breidde og topp, mellom anna knytt til geografi, ressursar, organisering og kultur», står det i rapporten.

– Dei (tiltaka som er foreslått, journ.anm.) skal vi sjølvsagt sjå på og gjere prioriteringar rundt i styret. Så vil vi bruke den rapporten internt i ny strategi- og handlingsplan som kjem i 2022, seier Paulsen.

Spent på oppfølginga vidare

Melanie Stokke og Malene Helgø var blant dei som var kritiske til satsinga på toppspelarar. Dei to er blant Noregs beste tennisspelarar. Torsdag trena dei saman i riksanlegget for tennis, saman med landslagstrenar Fredrik Løfven.

SPENT: Melanie Stokke er spent på korleis tennisforbundet skal følte opp toppspelarane når dei igjen skal reise utanlands for å konkurrere. Foto: Halvor Ekeland / NRK

– Eg har alltid trena i Spania og skjønte ikkje heilt korleis det skulle fungere her heime. Det var mykje frustrasjon rundt det med økonomien og støtta då eg kom heim, seier Melanie Stokke.

Stokke var så frustrert at ho sa ho skulle leggje opp, men gjennom sommaren var det noko som endra seg. Ho tok ein prat med trenaren sin, Tony Jønsson, og innsåg at ho framleis hadde lyst til å spele. Samtidig dukka det opp eit treningstilbod i regi av forbundet for landslagsspelarar i Oslo.

– Hittil har eg ikkje fått noko informasjon og svar rundt økonomien. Det einaste som har vorte betre er at vi har fått oppfølging på landslagstreningar og med ein dyktig trenar. Treninga har vorte mykje betre. Dei har gitt det opplegget der. Så er spørsmålet korleis dei skal følgje oss opp med sponsorstøtte når vi skal ut å reise, for det er der reisekostnadene blir auka. No får vi dette som gratistilbod, som er bra, men som toppspelar må vi ut, seier Stokke.

FORNØGD: – Eg synest det er meir proft, meir oppfølging, seier Malene Helgø om satsinga til Noregs Tennisforbund. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Også Helgø er fornøgd med at dei no har eit profesjonelt opplegg på plass i hovudstaden.

– Det er klart det er ein fordel å kunne satse heime og ikkje trenge å reise til utlandet for å få bra trening og sparring. Når vi må reise til utlandet så kostar det veldig mykje med å betale akademi og sånn. At dei organiserer dette set eg veldig pris på, seier ho.

Har sett i verk endringar

Rapporten peikar mellom anna på at dårleg og uklar kommunikasjon over tid har ført til svekt tillit til forbundet.

«Det er behov for betre prosessar rundt vegval og utforming av strategi- og handlingsplanar. Vidare vil auka grad av dokumentasjon og openheit bidra til å auke tilliten til NTF med omsyn til mellom anna tilleggsarbeid og habilitetsspørsmål», står det i rapporten.

Nokre endringar er allereie sett i verk, ifølgje forbundet. I tillegg til organiserte landslagstreningar opplyser forbundet at dei jobbar med ein betre spelarutviklingsmodell, betre kommunikasjon og ein ny strategiplan for norsk tennis.

– Du må gjere prioriteringar ut frå ein avgrensa pott du skal fordele. For å konkretisere ein ny modell no vil vi gjerne ha med klubbane slik at det er konsensus om at dette er vegen å gå. Alle skal få seie sitt og meine noko, så skal vi klare å forankre det på tinget til slutt, sånn at vi får ein langsiktig og berekraftig modell, seier Paulsen.