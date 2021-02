Nær norsk rekord

Vladimir Vukicevic løp 60 meter hekk på 7,73 i et stevne i Luxembourg lørdag, melder Friidrett1. Det er sesongbeste for 29-åringen, og bare fire hundredeler bak hans egen norske rekord fra 2013. Det holdt til en tredjeplass i CMCM Indoor Meeting.



Etter noen vanskelige sesonger, fikk Norges beste på korthekken et skikkelig oppsving i 2020 med flere sterke løp og ny norsk rekord på 110 meter hekk. Han skulle etter planen legge opp etter sesongen, men valgte å ta et år til fordi OL i Tokyo ble utsatt. Nå ser det ut til at framgangen fortsetter.